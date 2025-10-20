Francuska policja cały czas poszukuje czterech złodziei, którzy w niedzielę rano włamali się do Luwru i skradli z tego paryskiego muzeum dziewięć przedmiotów. Podczas ucieczki przestępcy zgubili jeden z klejnotów. Dobę po tym „napadzie stulecia” na jaw wychodzą bulwersujące fakty ws. ochrony jednego z najważniejszych muzeów świata. Okazuje się, że Luwr to raj dla złodziei. W niektórych salach nie ma nawet monitoringu.
- Minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin przyznał, że kradzież z Luwru to porażka dla służb i nie stawia Francji w dobrym świetle.
- Raport Trybunału Obrachunkowego ujawnił poważne luki w systemie bezpieczeństwa muzeum.
- W niektórych częściach Luwru, w tym w Galerii Apolla, brakuje monitoringu lub jest go za mało.
- Poszukiwane są cztery zamaskowane osoby, które uciekły na skuterach; śledczy podejrzewają udział przestępczości zorganizowanej.
- Skradziono osiem przedmiotów o bezcennej wartości historycznej, w tym biżuterię królowych i cesarzowych Francji; korona cesarzowej Eugenii została porzucona podczas ucieczki i odzyskana.
Ponieśliśmy porażkę - tak krótko i dosadnie niedzielną kradzież z Luwru podsumował w poniedziałek minister sprawiedliwości Francji Gerald Darmanin. Minister przyznał na antenie radia France Inter, że kradzież nie pokazuje Francji w dobrym świetle.
Minister zaznaczył jednak, że "policja w końcu zawsze jest górą", choć nie zawsze dzieje się to w momencie, gdy o danej kradzieży jest głośno.
Darmanin przez cztery lata pełnił urząd ministra spraw wewnętrznych. Dziennikarz prowadzący audycję zapytał go, czy czuje się odpowiedzialny za to, że doszło do kradzieży, czemu minister zaprzeczył. Dodał, że gdy stał na czele MSW zarządzono audyt w muzeach m.in. dotyczący bezpieczeństwa, na podstawie którego miano wprowadzić odpowiednie zmiany. Jednak Darmanin nie był w stanie powiedzieć, na jakim etapie są prace.
W nocy z niedzieli na poniedziałek media francuskie dotarły do nieopublikowanego raportu Trybunału Obrachunkowego, który wykazał luki w infrastrukturze mającej zapewnić bezpieczeństwo dziełom sztuki w Luwrze. W dokumencie wskazano, że w niektórych gmachach muzeum, w tym w Galerii Apolla skąd skradziono klejnoty, nie ma kamer monitoringu lub jest ich za mało.
Telewizja BFMTV opublikowała nagranie z momentu kradzieży. Widać na nim zakapturzoną osobę ubraną w żółtą kamizelkę, która przecina piłą witrynę w Galerii Apolla.
Z tyłu sali również widzimy zwiedzających, ponieważ w czasie włamania muzeum było otwarte.