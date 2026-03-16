Niebezpieczny incydent na warszawskim Okęciu. Pasażer otworzył drzwi podczas kołowania samolotu i zjechał trapem. Agresywnego 27-latka obezwładnili funkcjonariusze z placówki straży granicznej Warszawa-Okęcie.

Pasażer otworzył drzwi i zjechał trapem na płytę lotniska / Straż Graniczna

Interesujesz się sytuacją w kraju i na świecie? Wejdź na stronę główną rmf24.pl .

Do zdarzenia doszło 12 marca. Funkcjonariusze straży granicznej z placówki Warszawa-Okęcie zostali wezwani do agresywnego pasażera, który zakłócał porządek na pokładzie samolotu lecącego z Teneryfy do Warszawy.

Funkcjonariusze czekali na samolot na płycie lotniska. W pewnym momencie, podczas kołowania maszyny, zauważyli, że nagle otworzyły się drzwi samolotu, a następnie automatycznie wysunął się trap ewakuacyjny. Chwilę później po trapie na płytę lotniska zjechał pasażer. Mężczyzna rzucił się do ucieczki.

Został natychmiast ujęty przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zachowywał się agresywnie i był nadmiernie pobudzony. Został obezwładniony.

Okazało się, że to 27-letni obywatel Hiszpanii.

Uderzył członka załogi, sam otworzył drzwi

Jak przekazała załoga samolotu, już w trakcie lotu mężczyzna nie wykonywał poleceń kapitana, odmawiał zajęcia miejsca oraz zachowywał się agresywnie wobec personelu pokładowego i innych pasażerów. W pewnym momencie kilkukrotnie uderzył członka załogi. Podczas kołowania samolotu odepchnął członków załogi i samowolnie otworzył drzwi samolotu.

Mężczyzna został zatrzymany, trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wydano już wobec niego decyzję o wydaleniu z Polski.



