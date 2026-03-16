Trzech Polaków zostało zatrzymanych po wysadzeniu bankomatu Dolinie Demianowskiej na Słowacji. Po napadzie sprawcy uciekali przed policją. Padły strzały.

Słowacka policja zatrzymała trzech Polaków

Trzech Polaków zostało zatrzymanych po spektakularnej próbie kradzieży z użyciem materiałów wybuchowych w Dolinie Demianowskiej na Słowacji. W czwartek, 12 marca, wczesnym rankiem doszło tam do eksplozji bankomatu.

Jak informuje Zuzana Šefčíková, rzeczniczka Okręgowej Dyrekcji Policji w Żylinie, tuż po wybuchu mieszkańcy natychmiast powiadomili służby. Na miejsce skierowano wszystkie dostępne siły - od jednostek patrolowych, przez śmigłowiec Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aż po policyjne drony. Rozpoczął się pościg za podejrzanymi. Uciekali osobowym Audi.

W trakcie ucieczki sprawcy próbowali uniemożliwić pogoń. Rzucali na drogę tzw. "żelazne jeże", czyli kolczatki drogowe.

Policja kontynuowała pościg. Padły strzały ostrzegawcze. W końcu funkcjonariusze strzelili w tylne koło auta. Samochód wpadł w poślizg, uderzył w ogrodzenie domu i się zatrzymał. Trzech mężczyzn próbowało jeszcze uciekać, szybko zatrzymała ich jednak policja.

Zatrzymani to Polacy w wieku 46, 48 i 53 lat. Usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży, uszkodzenia mienia oraz napaści na funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo 48-letni kierowca został oskarżony o stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego podczas niebezpiecznej ucieczki.