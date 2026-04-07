Do 3 lat więzienia grozi Ukraince, która na Dworcu Centralnym w Warszawie podpaliła włosy innej kobiety. 35-letnia napastniczka usłyszała już zarzuty i została tymczasowo aresztowana.

Dworzec kolejowy Warszawa Centralna

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Stołeczna policja informuje, że do incydentu, który mógł mieć dramatyczne skutki, doszło w drugiej połowie stycznia w hali dworca. Ukrainka podpaliła włosy innej kobiety i uciekła.

Zatrzymanie napastniczki było efektem pracy operacyjnej policjantów, która trwała ponad 2 miesiące. Kobietę ujęto przy ul. Sobieskiego w Warszawie.

35-letnia Natalia S. usłyszała zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec innej osoby. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Policjanci z zatrzymaną 35-latką

Kobiecie grozi do 3 lat więzienia. Policja nie ujawnia bliższych okoliczności ataku ani tego, czy kobiety się znały.



