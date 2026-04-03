Yomeykert R.-S. – Wenezuelczyk podejrzany o brutalne zabójstwo 24-latki w Parku Glazja w Toruniu, jest poczytalny i może odpowiadać przed sądem. O ustaleniach biegłych w sprawie stanu mężczyzny poinformowała Izabela Oliver – rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Wenezuelczyk wyprowadzany siedziby Prokuratury Okręgowej w Toruniu (zdj. z 2025 r.) / Tomasz Więcławski / PAP

Opinię ws. Wenezuelczyka wydało dwóch psychiatrów, psycholog i seksuolog. Zapoznał się z nią już obrońca mężczyzny.

Rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver podkreśliła, że śledztwo jest na końcowym etapie. Areszt zastosowany wobec Wenezuelczyka jest przedłużony do początku czerwca.

Brutalna zbrodnia w toruńskim parku

20-letni obywatel Wenezueli Yomeykert R.-S. podejrzany jest o to, że 12 czerwca 2025 r. około godz. 1.10 w parku Glazja w Toruniu zaatakował 24-letnią Klaudię K. Mężczyzna miał jej zadać kilkadziesiąt ciosów nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową. Młoda kobieta zmarła w szpitalu. Była doktorantką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Yomeykertowi R.-S. zarzucono również, że w nocy z 11 na 12 kwietnia 2025 r. groził mężczyźnie nożem. Najpierw wymachiwał nim w jego mieszkaniu, a później, stojąc na chodniku, wykonywał w kierunku okna gest podcięcia gardła.

Wenezuelczyk skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania. Grozi mu dożywotnie więzienie.