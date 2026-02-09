​Cztery osoby podejrzane o pobicie w podwarszawskim Pruszkowie dwóch Ukrainek zatrzymali lokalni policjanci. Chodzi o zdarzenie z weekendu, po którym poszkodowane trafiły do szpitala. Napastnicy używać mieli drewnianej pałki i gazu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymani to Polacy - 45-letnia kobieta oraz trzech mężczyzn w wieku od 23 do 50 lat.

Według wstępnych ustaleń, grupa agresywnych osób szła ulicą, uszkadzając okna w budynkach mieszkalnych.

Gdy w pewnym momencie do napastników wyszła jedna z mieszkanek, została zaatakowana m.in. gazem i drewnianą pałką. Poszkodowana została również druga kobieta, która wybiegła jej na pomoc.

Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Zbierane są dowody, zatrzymani nie zostali jeszcze przesłuchani.

Weryfikowana jest m.in. wersja mówiąca o tym, że atak mógł mieć podłoże narodowościowe.

Z relacji, które dotarły do policji, wynika, że napastnicy podczas ataku w wulgarny sposób wykrzykiwali, żeby kobiety wróciły do siebie do kraju.