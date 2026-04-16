Kolorowy, świecący napis „Warszawa” powrócił na Plac Zamkowy i od teraz będzie cieszył oczy mieszkańców stolicy oraz turystów przez cały rok. Popularna dekoracja, która dotychczas pojawiała się tylko w okresie świątecznym, zyskała nowy wygląd i stanie się stałym elementem miejskiego krajobrazu.

/ ZDM Warszawa /

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Po zimowym demontażu, instalacja została ponownie ustawiona nad tunelem trasy W-Z i będzie teraz całoroczną ozdobą stolicy.



Popularny neon, który szczególnie po zmroku przyciągał tłumy mieszkańców i turystów, zyskał nową formę. Instalacja przeszła metamorfozę - każda litera napisu ma indywidualną scenografię, wykorzystującą m.in. struktury roślinne, brokatowe powierzchnie i efekty LED.

Centralnym punktem nie jest już świąteczna gwiazda, lecz słońce. Co więcej, wygląd napisu będzie się zmieniał w zależności od pory roku.

/ ZDM Warszawa /

Napis "Warszawa" stanął w miejscu, którego nie sposób przeoczyć - tuż przy Placu Zamkowym, nad tunelem trasy W-Z. Trójwymiarowe litery, ułożone piętrowo, mają 8,5 metra wysokości i szerokości oraz 3 metry głębokości.

Po zmroku instalacja rozświetli się dzięki energooszczędnym diodom Eco LED+, co z pewnością przyciągnie uwagę przechodniów i stanie się popularnym tłem do zdjęć.

Więcej stałych iluminacji w stolicy

Nowy, całoroczny neon "Warszawa" to nie jedyna świetlna atrakcja, jaka pojawi się w mieście. W planach są kolejne dekoracje, które ozdobią Warszawę przez cały rok.

"Pojawią się one w rejonie fontanny w Parku Świętokrzyskim (w planach jest m.in. stworzenie magicznego ‘ogrodu świateł’) oraz na Placu Centralnym (zagości tu wolnostojąca ozdoba)" - zapowiadają władze miasta.

Zimowa iluminacja, która tradycyjnie rozświetli Trakt Królewski, zostanie uzupełniona o nowe, całoroczne instalacje.



