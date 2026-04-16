Archidiecezja warszawska wydała oświadczenie w sprawie kultu ks. Jerzego Popiełuszki. Właściwym miejscem kultu błogosławionego jest Kościół św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu - oświadczył ks. dr Bartłomiej Pergoł z kurii. W ten sposób odniósł się do nawiedzania miejsca rzekomego przetrzymywania męczennika w bunkrze w Kazuniu.

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki w 2010 roku w Warszawie

Duchowny został zamordowany przez funkcjonariuszy SB w nocy z 19 na 20 października 1984 roku; okoliczności śmierci wciąż wyjaśnia IPN.

Gdzie zamordowano ks. Jerzego Popiełuszkę?

Prokurator Andrzej Witkowski, obecnie w stanie spoczynku, w wydanej w 2026 r. książce "Bolesne tajemnice księdza Popiełuszki. Śladami prawdy" postawił tezę, że ks. Popiełuszko nie został zamordowany 19 października 1984 r. na tamie wiślanej we Włocławku, lecz sześć dni później, na terenie zarządzanych przez wojsko starych bunkrów pod Warszawą, gdzie był przetrzymywany i torturowany.

Według dr. Tadeusza Jóźwika, który przeprowadził sekcję zwłok ks. Jerzego, a także historyka prof. Pawła Skibińskiego, wersja prokuratora nie jest przekonująca.

Po ukazaniu się książki wierni zaczęli przyjeżdżać do Kazunia, aby modlić się tam za wstawiennictwem błogosławionego ks. Popiełuszki.

W odpowiedzi na tę praktykę Kuria Archidiecezji Warszawskiej opublikowała komunikat, w którym ks. dr Bartłomiej Pergoł podkreślił, że "właściwym miejscem kultu Błogosławionego na terenie Archidiecezji Warszawskiej jest kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie na Żoliborzu".

Dyrektor Wydziału Dyscypliny Sakramentów i Sakramentaliów Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. dr Bartłomiej Pergoł zwrócił uwagę, że zgodnie z dekretem kard. Kazimierza Nycza z października 2010 r. Kościół św. Stanisława Kostki stał się diecezjalnym sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego, co oznacza, że wierni mogą tam uzyskać szczególne łaski przez wstawiennictwo męczennika, zwłaszcza 23 kwietnia, 6 czerwca i 19 października.

"Pozostałe miejsca na terenie archidiecezji warszawskiej, powiązane z życiem lub męczeństwem ks. Popiełuszki (faktyczne lub domniemane), nie są rozpoznane przez Kościół jako miejsca święte" - napisał ks. Pergoł.

W ostatnich latach życia ks. Popiełuszko, duszpasterz ludzi pracy i kapelan Solidarności, w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu celebrował comiesięczne msze święte za ojczyznę, gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy. Nawoływał w nich, aby "zło dobrem zwyciężać" oraz podkreślał, że "w pojednaniu musi być jeden wspólny cel: dobro ojczyzny i poszanowanie godności ludzkiej".

Ks. Popiełuszko został zamordowany przez funkcjonariuszy SB w nocy z 19 na 20 października 1984 r. Sprawę porwania i zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki nadal bada Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku.

Duchowny został beatyfikowany w 2010 r. Proces kanonizacyjny męczennika został otwarty 20 września 2014 r. w diecezji Créteil we Francji. Powodem był domniemany cud za wstawiennictwem bł. ks. Popiełuszki. Chodzi o uzdrowienie chorego na białaczkę 56-letniego François Audelana. Proces na etapie diecezjalnym w Créteil zakończył się we wrześniu 2015 r. Dokumenty zostały przekazane do Kongregacji (obecnie Dykasterii) Spraw Kanonizacyjnych.