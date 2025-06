Sąd Okręgowy w Płocku skazał nieprawomocnie dwóch z pięciu oskarżonych w procesie dotyczącym porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Za doprowadzenie ojca ofiary do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Andrzej Ł. usłyszał wyrok 2 lat więzienia w zawieszeniu, a Mikołaj B. - 8 miesięcy w zawieszeniu. Pozostali trzej oskarżeni - w tym najważniejszy z nich, Jacek K., któremu zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym i porwanie Olewnika - zostali uniewinnieni.

Rodzice zamordowanego Krzysztofa Olewnika / Leszek Szymański / PAP

W akcie oskarżenia krakowski oddział Prokuratury Krajowej zarzucił Jackowi K. udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Zarzucał mu także porwanie Krzysztofa Olewnika w październiku 2001 r. i przetrzymywanie go do zapłaty 300 tys. euro okupu.

Sposób przetrzymywania uprowadzonego miał łączyć się z jego szczególnym udręczeniem, a ostatecznie we wrześniu 2003 r. mężczyzna został zamordowany.

Wśród uniewinnionych jest też Eugeniusz D., ps. Gieniek. W akcie oskarżenia krakowski oddział Prokuratury Krajowej zarzucił mu, podobnie jak Jackowi K., udział w zorganizowanej grupie zbrojnej, która porwała Krzysztofa Olewnika.

Uniewinniony został też Grzegorz K., były samorządowiec z Sierpca, któremu zarzucono m.in. wykorzystanie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej stanu emocjonalnego i położenia Włodzimierza Olewnika, czyli ojca uprowadzonego, i przekazywanie mu nieprawdziwych informacji oraz wyłudzenie 160 tys. zł.

Dwóch skazanych za oszukanie ojca Krzysztofa Olewnika

Płocki sąd skazał natomiast Andrzeja Ł. na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat za doprowadzenia Włodzimierza Olewnika do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Chodziło m.in. o ponad 120 tys. zł oraz nieprawdziwe zapewnienie o możliwości doprowadzenia do uwolnienia porwanego.

Za to samo przestępstwo na osiem miesięcy w zawieszeniu na trzy lata skazany został Mikołaj B. W jego przypadku chodziło m.in. o przekazanie 13 tys. zł i wprowadzenie w błąd co do możliwości zidentyfikowania miejsc logowań telefonu używanego przez sprawców uprowadzenia.

Sprawa Krzysztofa Olewnika

25-letni wówczas Krzysztof Olewnik, syn Włodzimierza, przedsiębiorcy z Drobina pod Płockiem, został uprowadzony w nocy z 26 na 27 października 2001 r. ze swojego domu w Świerczynku. Porwanie to zapoczątkowało jedną z najbardziej skomplikowanych i mrocznych spraw kryminalnych w Polsce, która przez lata skrywała wiele tajemnic i niewyjaśnionych zdarzeń.

Śledztwo w sprawie porwania, wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Sierpcu, przechodziło przez ręce wielu jednostek, w tym Prokuratury Okręgowej w Płocku, Warszawie, aż po Olsztyn i Gdańsk. Rodzina Olewników niejednokrotnie interweniowała, apelując do władz państwowych i organizacji międzynarodowych o pomoc w odnalezieniu Krzysztofa i wyjaśnieniu okoliczności jego zniknięcia.

W listopadzie 2005 r. doszło do przełomu - zatrzymano i aresztowano Sławomira Kościuka pod zarzutem udziału w uprowadzeniu Krzysztofa Olewnika. Nieco później, w styczniu 2006 r., ujęto i aresztowano Wojciecha Franiewskiego, pod tym samym zarzutem. W toku dalszego śledztwa udało się zatrzymać kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej.

W 2006 roku odnaleziono ciało Krzysztofa Olewnika, co potwierdziło najgorsze obawy.

Pierwszy proces w tej sprawie rozpoczął się w październiku 2007 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 11 osób, z których dwóch głównych sprawców skazano na dożywotnie więzienie. Proces ujawnił brutalność i bezwzględność, z jaką działali porywacze.

Sprawa Olewnika obfitowała również w wiele niewyjaśnionych zdarzeń i tragedii, w tym samobójstwa trzech sprawców oraz śmierć ważnego świadka. Kradzieże dowodów, włamania i inne incydenty tylko pogłębiały atmosferę tajemniczości i niepewności wokół tej sprawy.

W kolejnych latach, mimo wyroków skazujących, rodzina Olewnika wciąż szukała sprawiedliwości, domagając się wyjaśnienia wszystkich okoliczności porwania i śmierci Krzysztofa. W 2019 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że polskie władze ponoszą odpowiedzialność za błędy w śledztwie, które doprowadziły do śmierci Krzysztofa Olewnika.

Drugi proces, który rozpoczął się w marcu 2022 roku. Akta sprawy liczyły wtedy ponad 400 tomów.

Już podczas pierwszej rozprawy Jacek K. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a zarzuty określił jako absurdalne. W mowie końcowej prosił sąd o wnikliwą analizę materiału dowodowego i wydanie sprawiedliwego wyroku.