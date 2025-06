Dobra wiadomość dla miłośników podróży do Włoch. Krakowskie lotnisko od wtorku ma bezpośrednie połączenie z Genuą. Uruchomiła je linia Wizz Air, która będzie latać na tej trasie trzy razy w tygodniu.

Uroczysta inauguracja nowego połączenia lotniczego z Krakowa do Genui / Art Service / PAP

Pierwszy lot z Krakowa do Genui odbył się we wtorek wieczorem. Jego pasażerowie zostali obdarowani przez przedstawicieli lotniska i przewoźnika włoskimi przysmakami.



Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński ocenił, że nowa trasa to kolejny krok w rozwoju siatki połączeń i dowód na rosnące znaczenie Kraków Airport jako wiodącego portu w regionie.



Dzięki niej pasażerowie zyskają łatwy dostęp do jednego z najpiękniejszych zakątków Włoch - wskazał Strutyński.

Włochy pozostają liderem w siatce połączeń Kraków Airport - to 18 miast i 20 lotnisk, do których można polecieć bezpośrednio ze stolicy Małopolski.

Odkrywamy Genuę: Perła włoskiego wybrzeża

Genua widziana z lotu ptaka / Shutterstock

Genua, znana również jako La Superba ze względu na swoją imponującą historię i zjawiskową architekturę, to miasto, które zachwyca każdego, kto postanowi je odwiedzić. Położona na północno-zachodnim wybrzeżu Włoch, kryje w sobie mnóstwo atrakcji, które składają się na niezapomniane wrażenia

Akwarium w Genui - Acquario di Genova, jedno z największych akwariów w Europie, to prawdziwy raj dla miłośników morskiej fauny i flory. To idealne miejsce dla rodzin, które chcą spędzić czas, odkrywając tajemnice życia pod wodą.

Stare Miasto - Centro Storico to serce miasta, które bije nieustannie od wieków. Wąskie uliczki, znane jako "caruggi", wiodą przez zabytkowe kamienice, kościoły i klimatyczne place.

Via Garibaldi - znana niegdyś jako Strada Nuova, to ulica, która zachwyca od XVI wieku. Znajdują się tu słynne Palazzi dei Rolli, które obecnie pełnią funkcję muzeów. Palazzo Rosso, Palazzo Bianco i Palazzo Doria Tursi to tylko niektóre z nich, każdy z unikalnymi zbiorami sztuki i historii.

Katedra San Lorenzo - Cattedrale di San Lorenzo z charakterystyczną czarno-białą fasadą to jeden z najważniejszych zabytków Genui. Wewnątrz katedry znajduje się relikwiarz z popiołami św. Jana Chrzciciela.

Lanterna di Genova - najstarsza działająca latarnia morska na świecie, to symbol Genui, widoczny niemal z każdego punktu miasta.

Porto Antico - to dzielnica, która przeszła transformację z zaniedbanej części portu w tętniące życiem centrum kultury i rozrywki. Restauracje, muzea, jak Galata Museo del Mare, i panoramiczny diabelski młyn to tylko niektóre z atrakcji, które tu znajdziesz.

Piazza De Ferrari - Centralny punkt miasta, Piazza De Ferrari, słynie z efektownej fontanny i otaczających ją eleganckich budynków, w tym opery Teatro Carlo Felice i Palazzo Ducale.

Palazzo Ducale - dawna siedziba dożów genueńskich, dziś Palazzo Ducale, jest miejscem, gdzie historia spotyka się z kulturą. Centrum wystaw i wydarzeń kulturalnych przyciąga rokrocznie tłumy odwiedzających.

Boccadasse - dawna wioska rybacka, to dziś malownicza dzielnica Genui, która zachowała swój tradycyjny charakter. Kolorowe domki i urokliwa plaża to idealne miejsce na chwilę relaksu.

Cimitero Monumentale di Staglieno - jeden z najpiękniejszych cmentarzy monumentalnych w Europie.

Koszt pobytu w Genui - Przybliżona kalkulacja

Planując trzydniowy pobyt w Genui, warto przygotować się na wydatki rzędu 234-399 euro (ok. 1000-1700 zł) za osobę, biorąc pod uwagę noclegi, wyżywienie, transport i atrakcje turystyczne. Oczywiście, koszty mogą się różnić w zależności od wybranych opcji i indywidualnych preferencji.