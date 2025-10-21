W najbliższy weekend mieszkańców czekają zmiany w komunikacji miejskiej i organizacji ruchu w rejonie stołecznych cmentarzy. Zarząd Transportu Miejskiego uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe, a niektóre ulice zostaną zamknięte dla ruchu samochodowego. Sprawdź, jak dojechać na cmentarz i gdzie można zaparkować.

Od najbliższego weekendu na ulice Warszawy wyjadą specjalne linie cmentarne / Shutterstock

Specjalne linie autobusowe i tramwajowe

W najbliższą sobotę i niedzielę uruchomione zostaną trzy specjalne linie autobusowe oraz trzy tramwajowe. Część zwykłych autobusów zmieni swoje trasy, by ułatwić dojazd do największych warszawskich nekropolii.

W niedzielę tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy.

Z Metra Młociny na Cmentarz Północny pojadą autobusy linii C09 (brama główna) i C40 (brama zachodnia oraz południowa).

Z kolei z pętli Bródno-Podgrodzie na Cmentarz Północny (brama główna) wyruszą autobusy linii C13, które po drodze zatrzymają się m.in. przy bramie Cmentarza Bródnowskiego od strony ulicy Chodeckiej oraz przy rondzie Zgrupowania AK „Radosław”, czyli w pobliżu Cmentarza Powązkowskiego.

Tramwajowe linie cmentarne to: C1 z Annopola na Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski, Powązkowski, Wolski), C4 między Żeraniem a Miasteczkiem Wilanów (dojazd na Cmentarz Bródnowski) oraz C6 z Żerania na Cmentarz Wolski (dojazd na cmentarze Bródnowski i Wolski).

Zmiany w kursowaniu zwykłych linii

Na cmentarze będzie można dojechać również autobusami zwykłych linii.

"W sobotę i niedzielę (25-26 października) w godzinach kursowania linii cmentarnych dodatkowe kursy na trasie do cmentarza w Wawrze przy ulicy Korkowej będą miały autobusy linii 173" – przekazał ZTM.

Autobusy linii 500 będą miały wydłużoną trasę i dojadą pod Cmentarz Wojskowy na Powązkach, a autobusy linii 727 we wszystkich kursach do Cmentarza Południowego.

Autobusy linii 409 będą podjeżdżały pod bramę zachodnią, główną i południową Cmentarza Północnego (bez podjazdu pod bramę północną).

Ograniczenia w ruchu i parkowaniu

W najbliższych dniach w rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone duże zmiany w ruchu.

Niektórymi ulicami będą mogły poruszać się wyłącznie autobusy komunikacji miejskiej, taksówki oraz pojazdy posiadaczy specjalnych identyfikatorów: „H” (dla prowadzących działalność handlową), „T” (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) oraz „M” (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne).

Wprowadzone zostaną także ograniczenia w parkowaniu, a samochód będzie można zostawić wyłącznie na wyznaczonych parkingach. Ruchem będą kierować policjanci.

Szczegółowe zmiany przy Cmentarzu Północnym i Wojskowym na Powązkach

Pierwsze zmiany w ruchu przy Cmentarzu Północnym zostaną wprowadzone już w weekend, 25-26 października.

Zamknięta będzie ulica Nocznickiego – wjadą tam tylko autobusy komunikacji miejskiej oraz dojeżdżający do posesji przy ulicach Nocznickiego i Rokokowej.

Na ulicach Opłotek i Palisadowej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – od Wólczyńskiej w stronę Wóycickiego. Przejadą tamtędy tylko autobusy, taksówki, pojazdy z identyfikatorami „M” i „T” oraz dojeżdżający do posesji przy ulicach: Palisadowej, Opłotek, Burleska, Kalambur, Kabaretowej i Herbowej.

W ten sam weekend nie będzie można zostawić samochodu na parkingu przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.