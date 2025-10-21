26-letni obywatel Łotwy podstępem dostał się do zamkniętej strefy warszawskiego hotelu, uznawanej za infrastrukturę krytyczną. Mimo poważnych zarzutów, prokuratura domaga się dla niego jedynie 2 tys. zł grzywny. Decyzja ta wywołała oburzenie wśród szefów służb - donosi "Rzeczpospolita".

Mężczyzna próbował wejść na dach 42-piętrowego wieżowca przy ul. Marszałkowskiej.

Został zatrzymany przez ochronę hotelu.

Postawiono mu zarzuty naruszenia miru domowego oraz nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji.

Prokuratura uzgodniła z podejrzanym karę 2 tys. zł grzywny.

Decyzja o niskiej karze wywołała oburzenie wśród szefów służb .

Incydent w sercu Warszawy

Do zdarzenia doszło 25 kwietnia 2024 roku w centrum Warszawy. 26-letni Ernests R., na co dzień mieszkający w Rydze, zaparkował samochód przy ulicy Marszałkowskiej i udał się do Warsaw Presidential Hotel. Z relacji "Rz" wynika, że mężczyzna "kręcił" się po budynku, a następnie dostał się na wyższe kondygnacje wieżowca i "przemknął pod drzwi do strefy zamkniętej dla gości, zabezpieczonej zamkiem elektromagnetycznym".

Mężczyzna - jak podaje gazeta - próbował wejść na dach 42-piętrowego wieżowca. Wtedy zatrzymała go ochrona.

"Wdarł się bez uprawnienia, podstępem do wydzielonej części budynku hotelu znajdującej się na liście infrastruktury krytycznej i następnie usiłował dostać się na dach" - cytuje wniosek prokuratury o ukaranie Łotysza "Rz".



Niska kara budzi kontrowersje

Mężczyźnie postawiono dwa zarzuty: naruszenia miru domowego oraz nielegalnego posiadania broni palnej i amunicji. Ernests R. przyznał się do winy i zadeklarował chęć dobrowolnego poddania się karze. Prokuratura skierowała wniosek o ukaranie go w trybie przyspieszonym, bez przeprowadzania procesu.



Prokuratura chce, by za dwa przestępstwa, jakie mu zarzucono, cudzoziemiec zapłacił zaledwie 2 tys. zł grzywny. Bo godzi się dobrowolnie poddać karze. Decyzja ta spotkała się z oburzeniem wśród szefów służb, którzy podkreślają, że incydent dotyczył infrastruktury krytycznej państwa. Sprawę rozpozna Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

