Premier Donald Tusk w ostrych słowach skomentował próbę podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Jego zdaniem polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce spoczywa na Jarosławie Kaczyńskim, którego nazwał "podpalaczem z Żoliborza". Policja zatrzymała już sprawcę ataku, Krzysztofa B., który wcześniej groził szefowi rządu.

Tusk: Odpowiedzialność za falę przemocy spada na „podpalacza z Żoliborza” / Dawid Wolski/East News / East News

W Warszawie pod siedzibą Platformy Obywatelskiej doszło do próby podpalenia przez 44-letniego Krzysztofa B., który rzucił butelką z łatwopalną substancją.

Mężczyzna został szybko zatrzymany, a okazało się, że wcześniej groził premierowi Donaldowi Tuskowi na portalu X.

Premier Tusk wskazał, że za narastającą falą przemocy w Polsce stoi Jarosław Kaczyński.

W piątek po południu doszło do niebezpiecznego incydentu przy ul. Wiejskiej 12A w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. 44-letni Krzysztof B., mieszkaniec powiatu łosickiego, próbował rzucić w drzwi budynku butelką z łatwopalną substancją. Niektórzy zaklasyfikowali ten incydent jako "atak koktajlem Mołotowa". Jak relacjonowali świadkowie, mężczyzna został odepchnięty, a butelka rozbiła się przed wejściem.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała w poniedziałek o zatrzymaniu sprawcy. Okazało się, że Krzysztof B. już wcześniej był notowany - w maju został zatrzymany w związku z groźbami karalnymi kierowanymi pod adresem premiera Donalda Tuska na portalu X.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, prok. Krystyna Gołąbek, przekazała, że w związku z wcześniejszymi groźbami karalnymi 30 czerwca prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi B.

Tusk: „Odpowiedzialność spada na Kaczyńskiego”

Premier Donald Tusk odniósł się do sprawy w poniedziałkowym nagraniu opublikowanym na platformie X. Wskazał, że tydzień wcześniej na wiecu Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poprosił o głos Roberta Bąkiewicza, mówiąc: to dzielny i mądry człowiek. Szef rządu zamieścił także fragment wystąpienia Bąkiewicza, w którym padły słowa - "chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły".

"Krzysztof B. już siedzi, Robert Bąkiewicz ma zarzuty i czeka na kolejne. A cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce i też za ten atak spada na podpalacza z Żoliborza, Jarosława Kaczyńskiego" - stwierdził premier Tusk.