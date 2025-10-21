Policja w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego rozboju, do którego doszło pod koniec lipca w Parku Jalu Kurka. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki podejrzanych i proszą mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawców.

/ Komenda Miejska Policji w Krakowie /

Do zdarzenia doszło 29 lipca 2025 roku w Parku Jalu Kurka. Według ustaleń śledczych nieznane osoby, używając przemocy wobec dwóch młodych mężczyzn, okradły ich z rzeczy osobistych.

Sprawcy po napadzie uciekli z miejsca zdarzenia, a poszkodowani natychmiast powiadomili policję.

Policja publikuje wizerunki podejrzanych

Komisariat policji w Krakowie prowadzi postępowanie w tej sprawie i publikuje wizerunki osób podejrzewanych o udział w rozboju.

Na zdjęciach widoczne są cztery osoby: kobieta oraz trzech mężczyzn. Dotychczasowe działania nie pozwoliły na ustalenie ich tożsamości.

Apel o pomoc i zapewnienie anonimowości

Policja zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy mogą rozpoznać osoby ze zdjęć lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat ich tożsamości albo miejsca pobytu.

Informacje można przekazywać do komisariatu policji I w Krakowie pod numer telefonu 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl.

Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość osobom, które zdecydują się przekazać informacje. "Każda, nawet najmniejsza wskazówka, może okazać się kluczowa dla rozwiązania tej sprawy" - podkreślają policjanci.

