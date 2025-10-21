Policja w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego rozboju, do którego doszło pod koniec lipca w Parku Jalu Kurka. Funkcjonariusze opublikowali wizerunki podejrzanych i proszą mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawców.
Do zdarzenia doszło 29 lipca 2025 roku w Parku Jalu Kurka. Według ustaleń śledczych nieznane osoby, używając przemocy wobec dwóch młodych mężczyzn, okradły ich z rzeczy osobistych.
Sprawcy po napadzie uciekli z miejsca zdarzenia, a poszkodowani natychmiast powiadomili policję.
Komisariat policji w Krakowie prowadzi postępowanie w tej sprawie i publikuje wizerunki osób podejrzewanych o udział w rozboju.
Na zdjęciach widoczne są cztery osoby: kobieta oraz trzech mężczyzn. Dotychczasowe działania nie pozwoliły na ustalenie ich tożsamości.
Policja zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy mogą rozpoznać osoby ze zdjęć lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat ich tożsamości albo miejsca pobytu.
Informacje można przekazywać do komisariatu policji I w Krakowie pod numer telefonu 47-83-52-914 lub mailowo na adres: kp1@krakow.policja.gov.pl.
Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość osobom, które zdecydują się przekazać informacje. "Każda, nawet najmniejsza wskazówka, może okazać się kluczowa dla rozwiązania tej sprawy" - podkreślają policjanci.