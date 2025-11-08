Pasażerowie pociągów kursujących między Warszawą a Gdańskiem muszą się liczyć z nawet 3 godzinami opóźnienia. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Gąsocin między Nasielskiem a Ciechanowem na Mazowszu. Kobieta weszła pod pociąg. Nie udało się jej uratować.

Śmiertelny wypadek na kolei

Zdarzenie miało miejsce na torach kolejowych w miejscowości Gąsocin - między Nasielskiem a Ciechanowem (woj. mazowieckie). Kobieta weszła pod pociąg jadący z Łodzi do Kołobrzegu.

Osoba postronna wtargnęła na linię kolejową poza przejściami i przejazdami na szlaku pomiędzy stacjami Świercze a Nasielsk - usłyszał od Karola Jakubowskiego z PKP PLK dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.

Na miejscu pojawiły się wszystkie służby, jednak kobieta nie miała szans na przeżycie. Okoliczności wypadku bada policja pod nadzorem prokuratora.

Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami rzędu nawet 3 godzin. Pociągiem podróżowało 850 pasażerów. Kolejarze nie mieli jak podstawić zastępczych autobusów, dlatego podróżni tak długo czekali - dowiedział się Michał Radkowski. Opóźnionych jest także osiem innych składów Intercity i Kolei Mazowieckich.