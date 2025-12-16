Mirosław D. znany pod pseudonimem Misiek z Nadarzyna jest wśród pięciu mężczyzn, którzy próbowali siłą wymusić na warszawskim deweloperze przepisanie na nich nieruchomości wartej 12 milionów złotych - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Rozbojowi zapobiegli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, zatrzymując wszystkich podejrzanych.

CBŚP rozbiła grupę przestępczą, wymuszającą siłą na deweloperze przepisanie nieruchomosci. Misiek z Nadarzyna wśród zatrzymanych / Shutterstock

Zatrzymano pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 70 lat. To obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mieli podjąć próbę wymuszenia rozbójniczego na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w sektorze deweloperskim. Wartość nieruchomości, będących przedmiotem "zainteresowania" przestępców wynosiła 12 milionów złotych.

W trakcie policyjnej akcji znaleziono u podejrzanych siedem jednostek broni, która została przekazana do dalszych badań.

Funkcjonariusze prowadzący sprawę będą teraz wyjaśniać okoliczności, w jakich zatrzymani weszli w posiadanie zabezpieczonej broni, a także sprawdzać, czy mężczyźni nie są powiązani z innymi sprawami.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Mirosław D. znany pod pseudonimem Misiek z Nadarzyna jest wśród pięciu zatrzymanych mężczyzn - wynika z ustaleń naszego dziennikarza.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich zatrzymanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.









