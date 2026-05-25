Polska uczestniczka Globalnego Konwoju Lądowego Sumud została zatrzymana przez siły generała Chalify Haftara we wschodniej Libii. "W niedzielę około godz. 16 po zatrzymaniu przez siły wschodniej Libii utraciliśmy kontakt z całą grupą. Pozostajemy w stałym kontakcie z polskimi służbami konsularnymi" – przekazał Rafał Piotrowski z Globalnej Flotylli Sumud. MSZ potwierdza, że sprawdza te doniesienia i jest w kontakcie z libijskimi służbami.

Polka zaginęła we wschodniej Libii (zdj. ilustracyjne)

Jak poinformował rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór, resort spraw zagranicznych sprawdza informacje o zatrzymaniu Polki, która brała udział w Globalnym Konwoju Lądowym Sumud. Kobieta miała zostać zatrzymana przez siły samozwańczego przywódcy wschodniej Libii, generała Chalify Haftara.

Według Rafała Piotrowskiego, rzecznika polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud, kontakt z Polką urwał się w niedzielę po południu. Dodał, że z Polką nie ma obecnie kontaktu a jej stan pozostaje nieznany.

Miała nieść pomoc do Strefy Gazy

Globalny Konwój Lądowy Sumud to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest przełamanie blokady Strefy Gazy i otwarcie drogi dla pomocy humanitarnej. W konwoju bierze udział ponad 200 osób z 25 krajów. Grupa, w której znajdowała się Polka, dołączyła do konwoju 7 maja w Libii, po czym ruszyła w dalszą drogę. Zatrzymanie miało miejsce 17 maja, zaledwie 6 kilometrów od granicy wschodniej Libii.

Konwój Sumud jest lądowym odpowiednikiem Globalnej Flotylli Sumud, która w połowie maja wyruszyła z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Celem obu inicjatyw jest przełamanie izraelskiej blokady palestyńskiej półenklawy i utworzenie korytarza humanitarnego. Izrael twierdzi jednak, że akcję wspiera terrorystyczny Hamas. Według danych Globalnej Flotylli, w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób, w tym Polacy.

Libia od lat pogrążona jest w chaosie po obaleniu dyktatora Muammara Kadafiego w 2011 roku. Kraj jest podzielony na dwie części: zachodnią, kontrolowaną przez rząd uznawany międzynarodowo, oraz wschodnią, rządzoną przez generała Haftara i jego Libijską Armię Narodową.