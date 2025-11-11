W trakcie tegorocznego Marszu Niepodległości w Warszawie nie odnotowano poważnych incydentów. Policja zwróciła uwagę na skuteczność działań prewencyjnych oraz współpracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. "Zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych" - zwrócił uwagę rzecznik stołecznej policji mł. insp. Robert Szumiata.

Niektórzy uczestnicy Marszu Niepodległości mimo zakazu odpalili race / Pawel Wodzynski / East News

Podczas Marszu Niepodległości obowiązywał wprowadzony przez wojewodę zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Policja uznała go za zasadny i skuteczny.

Część uczestników nie zastosowała się do zakazu. Mogą oni otrzymać karę grzywny.

Podczas działań zabezpieczających zatrzymano 40 osób podejrzanych o posiadanie narkotyków, a także osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości.

Skuteczne zabezpieczenie wydarzeń

W zabezpieczeniu uroczystości wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji, garnizonu stołecznego oraz policjanci z innych regionów kraju. Służby były obecne nie tylko podczas Marszu Niepodległości, ale także na kilkunastu innych zgromadzeniach, wydarzeniach sportowych i rozrywkowych oraz uroczystościach państwowych.

W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa czuwali przedstawiciele służb wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Polityk w rozmowie z mediami zwrócił uwagę na zakaz używania środków pirotechnicznych. Duża część uczestników nie dostosowała się, policja i służby będą wyciągać z tego konsekwencje - powiedział Trzaskowski, odnosząc się do dużej liczby uczestników, która odpaliła race.

Odnotowano jeden incydent niezwiązany bezpośrednio z Marszem Niepodległości - jeden z uczestników zgromadzenia organizowanego przez środowiska lewicowe rzucił racę na schody konsulatu Stanów Zjednoczonych przy ulicy Pięknej. Incydent nie spowodował jednak żadnych zniszczeń.

Zarekwirowane materiały pirotechniczne

Jednym z kluczowych elementów zabezpieczenia był wprowadzony przez wojewodę zakaz używania materiałów pirotechnicznych. Jak informują służby, zakaz ten okazał się nie tylko zasadny, ale i skuteczny.

Podczas obchodów policja podjęła interwencje wobec 91 osób, przy których znaleziono niebezpieczne przedmioty i materiały pirotechniczne. "Będą musieli się liczyć z tym, że dostaną grzywnę" - stwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński w TVN24.

Zabezpieczono ponad 820 sztuk niebezpiecznych materiałów, takich jak race i petardy. Zatrzymano także 40 osób za posiadanie narkotyków. Wśród zatrzymanych znaleźli się również poszukiwani listami gończymi oraz osoby podejrzane o inne przestępstwa.

Pomoc i wsparcie dla uczestników

Funkcjonariusze nie tylko dbali o porządek, ale również udzielali pomocy osobom potrzebującym - starszym, dzieciom czy osobom, które zasłabły lub zgubiły się w tłumie. Służby podkreślają, że działania prewencyjne i pomocowe pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom obchodów.

Uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości w Warszawie przebiegły spokojnie i bez poważnych incydentów. Policja ocenia działania zabezpieczające jako skuteczne i dziękuje wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalizm i zaangażowanie. Warszawa była dziś bezpieczna - podsumował mł. insp. Robert Szumiata, rzecznik warszawskiej policji.