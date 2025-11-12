Mimo potężnego kryzysu granicznego na linii Litwa-Białoruś, Polska nie zmienia planów otwarcia w tym miesiącu przejść na polsko-białoruskiej granicy - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na czwartek zaplanowano konsultacje wiceministrów spraw wewnętrznych z Litwy, Polski i Łotwy.

Co z przejściami na polsko-białoruskiej granicy? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Litewskie władze przedstawiają konsultacje jako element wspólnych rozmów o kryzysie państwa związanym z zamknięciem granicy z Białorusią.

Warto przypomnieć, że w reakcji na decyzję Wilna, reżim Aleksandra Łukaszenki zablokował wyjazd ze swego terytorium ponad tysiąca litewskich ciężarówek. Za ich postój na Białorusi pobiera 120 euro na dobę za samochód, grożąc konfiskatą pojazdów.

Polskie władze natomiast informują, że czwartkowe spotkanie wiceministrów było zaplanowane od dawna i miało dotyczyć kryzysu migracyjnego.

Przedstawiciele polskiego resortu spraw wewnętrznych nie wykluczają, że tematem będzie też litewsko-białoruski kryzys graniczny, jednak efektem tych konsultacji nie będzie raczej zmiana naszych planów w sprawie otwarcia przejść granicznych z Białorusią jeszcze w tym miesiącu.