Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy w historii została w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2025 roku, wprowadzają jasne zasady dotyczące pracy 24 grudnia oraz przewidują wysokie kary dla pracodawców łamiących prawo. Państwowa Inspekcja Pracy już teraz ostrzega przedsiębiorców i pracowników, kto może pracować w Wigilię, a kto musi mieć wolne.
- Wigilia 2025 będzie dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce, z wyjątkami dla wybranych branż.
- Pracodawcy, którzy naruszą zakaz pracy w Wigilię, mogą zostać ukarani grzywną nawet do 100 000 zł.
- Państwowa Inspekcja Pracy wydała szczegółowy komunikat, precyzując zasady i wyjątki dotyczące pracy 24 grudnia.
W 2025 roku Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) po raz pierwszy stanie się w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Zmiana ta została wprowadzona do Kodeksu pracy w lutym 2025 roku, dając milionom pracowników możliwość spokojnego przygotowania się do świąt i spędzenia czasu z rodziną. Nowe przepisy mają na celu uporządkowanie zasad pracy w tym wyjątkowym dniu oraz wyeliminowanie niejasności, które do tej pory towarzyszyły organizacji pracy w Wigilię.
Choć większość pracowników będzie mogła cieszyć się wolnym dniem, przepisy przewidują szereg wyjątków. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) szczegółowo wyjaśnia, że praca 24 grudnia jest dozwolona tylko w określonych przypadkach, wynikających z art. 151 Kodeksu pracy. Do pracy w Wigilię mogą być zobowiązani m.in. pracownicy służb ratowniczych, transportu, komunikacji, zakładów pracujących w systemie zmianowym, ochrony mienia, rolnictwa, usług społecznych i zdrowotnych, a także branż związanych z gastronomią, hotelarstwem, kulturą, turystyką i wypoczynkiem.
Pracownicy tych sektorów zapewniają ciągłość funkcjonowania państwa, bezpieczeństwo obywateli oraz opiekę nad osobami potrzebującymi. W przypadku konieczności pracy w Wigilię pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, najczęściej do 31 grudnia.
Szczególne regulacje dotyczą pracowników handlu. W Wigilię obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz powierzania pracy osobom zatrudnionym w handlu, także na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyjątki obejmują jedynie placówki zlokalizowane na dworcach, w portach czy strefach wolnocłowych.
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się złamać zakaz i powierzyć pracę w handlu 24 grudnia, muszą liczyć się z bardzo wysokimi karami finansowymi. Grzywny mogą sięgać od 1 000 do nawet 100 000 zł, w zależności od skali naruszenia i liczby zatrudnionych osób. W przypadku innych naruszeń prawa pracy, kary wynoszą od 1 000 do 30 000 zł.
Wprowadzenie Wigilii jako dnia wolnego od pracy to istotna zmiana dla przedsiębiorców. Firmy muszą dokładnie przeanalizować, czy ich działalność mieści się w katalogu wyjątków przewidzianych przez prawo. Niedopatrzenie lub błędna interpretacja przepisów może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale także konfliktami z pracownikami i problemami wizerunkowymi.
Państwowa Inspekcja Pracy już teraz apeluje o rozwagę i skrupulatność w planowaniu pracy na 24 grudnia. Pracodawcy powinni upewnić się, że nie naruszają nowych regulacji, a pracownicy mają jasno określone prawa i obowiązki.
Wprowadzenie ustawowego dnia wolnego w Wigilię to duża zmiana w polskim kalendarzu świąt. Dla wielu rodzin oznacza to więcej czasu na przygotowania i wspólne świętowanie. Dla przedsiębiorców to natomiast konieczność dostosowania się do nowych zasad i uniknięcia ryzyka finansowego. Nowe przepisy mają zapewnić równowagę między interesami pracowników a potrzebami gospodarki, a także zagwarantować, że świąteczny czas będzie rzeczywiście wolny od pracy dla jak największej liczby osób.