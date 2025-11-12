Wigilia Bożego Narodzenia po raz pierwszy w historii została w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Nowe przepisy, które wejdą w życie w 2025 roku, wprowadzają jasne zasady dotyczące pracy 24 grudnia oraz przewidują wysokie kary dla pracodawców łamiących prawo. Państwowa Inspekcja Pracy już teraz ostrzega przedsiębiorców i pracowników, kto może pracować w Wigilię, a kto musi mieć wolne.

Wigilia 2025 będzie dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce, z wyjątkami dla wybranych branż.

Pracodawcy, którzy naruszą zakaz pracy w Wigilię, mogą zostać ukarani grzywną nawet do 100 000 zł.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała szczegółowy komunikat, precyzując zasady i wyjątki dotyczące pracy 24 grudnia.

Wigilia 2025 - dzień wolny od pracy dla większości Polaków

W 2025 roku Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) po raz pierwszy stanie się w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Zmiana ta została wprowadzona do Kodeksu pracy w lutym 2025 roku, dając milionom pracowników możliwość spokojnego przygotowania się do świąt i spędzenia czasu z rodziną. Nowe przepisy mają na celu uporządkowanie zasad pracy w tym wyjątkowym dniu oraz wyeliminowanie niejasności, które do tej pory towarzyszyły organizacji pracy w Wigilię.

Kto może pracować w Wigilię? Lista wyjątków

Choć większość pracowników będzie mogła cieszyć się wolnym dniem, przepisy przewidują szereg wyjątków. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) szczegółowo wyjaśnia, że praca 24 grudnia jest dozwolona tylko w określonych przypadkach, wynikających z art. 151 Kodeksu pracy. Do pracy w Wigilię mogą być zobowiązani m.in. pracownicy służb ratowniczych, transportu, komunikacji, zakładów pracujących w systemie zmianowym, ochrony mienia, rolnictwa, usług społecznych i zdrowotnych, a także branż związanych z gastronomią, hotelarstwem, kulturą, turystyką i wypoczynkiem.

Pracownicy tych sektorów zapewniają ciągłość funkcjonowania państwa, bezpieczeństwo obywateli oraz opiekę nad osobami potrzebującymi. W przypadku konieczności pracy w Wigilię pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, najczęściej do 31 grudnia.

Zakaz pracy w handlu i surowe kary dla nieprzestrzegających przepisów

Szczególne regulacje dotyczą pracowników handlu. W Wigilię obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz powierzania pracy osobom zatrudnionym w handlu, także na podstawie umów cywilnoprawnych. Wyjątki obejmują jedynie placówki zlokalizowane na dworcach, w portach czy strefach wolnocłowych.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się złamać zakaz i powierzyć pracę w handlu 24 grudnia, muszą liczyć się z bardzo wysokimi karami finansowymi. Grzywny mogą sięgać od 1 000 do nawet 100 000 zł, w zależności od skali naruszenia i liczby zatrudnionych osób. W przypadku innych naruszeń prawa pracy, kary wynoszą od 1 000 do 30 000 zł.



Pracodawcy muszą zachować szczególną ostrożność

Wprowadzenie Wigilii jako dnia wolnego od pracy to istotna zmiana dla przedsiębiorców. Firmy muszą dokładnie przeanalizować, czy ich działalność mieści się w katalogu wyjątków przewidzianych przez prawo. Niedopatrzenie lub błędna interpretacja przepisów może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi, ale także konfliktami z pracownikami i problemami wizerunkowymi.

Państwowa Inspekcja Pracy już teraz apeluje o rozwagę i skrupulatność w planowaniu pracy na 24 grudnia. Pracodawcy powinni upewnić się, że nie naruszają nowych regulacji, a pracownicy mają jasno określone prawa i obowiązki.



Wprowadzenie ustawowego dnia wolnego w Wigilię to duża zmiana w polskim kalendarzu świąt. Dla wielu rodzin oznacza to więcej czasu na przygotowania i wspólne świętowanie. Dla przedsiębiorców to natomiast konieczność dostosowania się do nowych zasad i uniknięcia ryzyka finansowego. Nowe przepisy mają zapewnić równowagę między interesami pracowników a potrzebami gospodarki, a także zagwarantować, że świąteczny czas będzie rzeczywiście wolny od pracy dla jak największej liczby osób.

