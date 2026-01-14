Prokuratura w Ostrołęce poinformowała w środę, że 39-letni Tomasz M. trafił do aresztu w związku z zarzutami zgwałcenia dwóch małoletnich poniżej 15 r.ż. Według lokalnych mediów mężczyzna to były prezes jednego z miejscowych klubów piłkarskich.

Prokuratura w Ostrołęce poinformowała w środę, że 39-letni Tomasz M. trafił do aresztu w związku z zarzutami zgwałcenia dwóch małoletnich poniżej 15 r.ż. (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prokuratura w Ostrołęce poinformowała o aresztowaniu 39-letniego Tomasza M., podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich.

Mężczyzna, według lokalnych mediów związany jest z lokalnym środowiskiem piłkarskim. Nie przyznał się do zarzutów.

Według prokuratury do czynów miało dochodzić w Ostrołęce i Warszawie w latach 2022-2025.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Zarzut zgwałcenia małoletnich

Tomasz M. usłyszał zarzuty zgwałcenia dwóch małoletnich osób poniżej 15 r.ż. Do tych przestępstw miało dochodzić w Ostrołęce i w Warszawie między lipcem 2022 a sierpniem 2025. Według lokalnych mediów podejrzany to były prezes miejscowego klubu piłkarskiego.

W tym czasie podejrzany podstępem dopuścił się zgwałcenia dwóch małoletnich osób oraz wielokrotnie przy użyciu stosunku zależności doprowadził pokrzywdzone osoby do poddania się i wykonywania innych czynności seksualnych - przekazała Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka ostrołęckiej prokuratury.

Dodała, że latem 2022 r. w stolicy podejrzany prezentował dzieciom treści pornograficzne. Rzeczniczka zastrzegła, że prokuratura nie będzie informować o szczegółach zdarzeń, jakich dopuścił się Tomasz M. wobec małoletnich, z uwagi na dobro pokrzywdzonych i charakter czynów.

39-latek nie przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. Grozi mu od 5 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.

Media: Podejrzany to były prezes klubu piłkarskiego

Podejrzany Tomasz M. jest od wielu lat związany z piłką nożną - podał portal Moja Ostrołęka. Jest także członkiem Zarządu Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

"W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami na temat działacza sportowego związanego z naszym środowiskiem piłkarskim Zarząd COOZPN informuje, że weryfikuje napływające informacje. O wszelkich decyzjach podjętych przez Zarząd COOZPN będziecie Państwo informowani na bieżąco" - oświadczył Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej na platformie Facebook.