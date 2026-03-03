Przed gmachem Ministerstwa Zdrowia zgromadzili się we wtorek przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związku Powiatów Polskich (ZPP). "Szpitale nie mogły zaplanować wydatków, kupić leków i sprzętu, bo ich płynność finansowa została zachwiana" - mówił prezes OZPSP Waldemar Malinowski.

Protest przed Ministerstwem Zdrowia / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Przed Ministerstwem Zdrowia protest przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) i Związku Powiatów Polskich (ZPP).

Główny powód protestu to problemy z procesem płatności za świadczenia oraz brak zapewnienia środków na podwyżki płac minimalnych.

Malinowski: Pieniądze na papierze

Prezes OZPSP zaznaczył, że protest dotyczy przede wszystkim sytuacji bieżącej, czyli procesu płatności za świadczenia. Nie mogliśmy zaplanować wydatków, kupić leków i sprzętu, bo zachwiana została nasza płynność finansowa. Mieliśmy pieniądze na papierze - powiedział.

Malinowski podkreślił, że trzy lata negocjacji prowadzonych przez MZ w sprawie zmiany mechanizmu podwyżkowego płac minimalnych nie przyniosły efektu. Jak mówił, coroczne podwyżki wchodzą w życie w lipcu i szpitalom kończy się czas na przygotowanie do tego procesu.

Malinowski dodał, że politycy nie zabezpieczyli pieniędzy na podwyżki wynagrodzeń. Nie możemy pozwolić na to, by środki na podwyżki były z pieniędzy na leczenie pacjentów - zaznaczył.

Zauważył, że OZPSP daje MZ czas do końca marca na rozwiązanie problemu finansowania podwyżek płac minimalnych.

Protestujący przynieśli plakaty z hasłami: "Szpitale powiatowe nie chcą umierać na kolanach", a także "Zdrowie - konstytucyjny obowiązek państwa, a nie problem powiatów".

"Szpitale zamyka minister i rząd"

Szpitale powiatowe zamykane są nie dlatego, że zamykają je samorządy powiatowe. Zamykamy je dlatego, że zabrakło środków z NFZ. Zamyka je minister, zamyka je rząd - mówił prezes Związku Powiatów Polskich (ZPP) Andrzej Płonka. Nie zgadzamy się z tym, że oddziały są zamykane na "chybił trafił" - dodał.

Prezes ZPP podkreślił, że samorządy i szpitale nie są przeciwko podwyżkom pensji minimalnych, które wchodzą w życie 1 lipca. Chcemy powiedzieć pielęgniarkom, że nie jesteśmy przeciwni ich podwyżkom, natomiast te podwyżki nie mogą obciążać (...) NFZ - zaznaczył.

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych w lutym zapowiedział, że nie bierze udziału w protescie przed MZ, gdyż według OZPiP pracodawcy postulują do ministra zdrowia o zmniejszenie gwarantowanych pensji.