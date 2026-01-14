XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju – tak wynika z Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2026”". Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników miesięcznik "Perspektywy" przygotował po raz 28.

Warszawskie szkoły po raz kolejny znalazły się na podium prestiżowego rankingu.

Sprawdź, które liceum w stolicy okazało się najlepsze w kraju.

Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników miesięcznik „Perspektywy” przygotował po raz 28.



Wynika z niego, że XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie jest najlepszym liceum w kraju.

Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

Warszawski "Staszic" znów króluje w rankingu

Tegorocznym zwycięzcą wśród liceów jest po raz kolejny XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Szkoła ta od lat trafia do czołówki rankingu. W ubiegłym roku, dwa lata temu, trzy, cztery i pięć lat temu było na pierwszym miejscu, a sześć lat temu na drugim.

W 2019 r. i 2015 r. także było na pierwszym, w 2017 r. i 2016 r. - na miejscu drugim, a w 2018 r. - na trzecim.

LO Staszica nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy UW prowadzą część zajęć w klasach z rozszerzonym nauczaniem matematyki. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Warszawskie technikum także najlepsze

Wśród techników pierwsze miejsce zajęły ex eaquo: Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie. Obie szkoły od lat są w czołówce rankingu. Krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. w ubiegłym roku było na miejscu drugim, a warszawskie Technikum Mechatroniczne nr 1 na miejscu trzecim.



Technikum Mechatroniczne nr 1 funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki).



Nagrody i dyplomy laureaci rankingu otrzymają w środę podczas gali finałowej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.