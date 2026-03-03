Do aktu wandalizmu doszło na Kopcu Powstania Warszawskiego. Nieznani sprawcy usunęli ok. 10 krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach.

Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców aktu wandalizmu na Kopcu Powstania Warszawskiego. IPN poinformował w komunikacie, że do zdarzenia doszło w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

"Nieznani sprawcy usunęli ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach. Zniszczone zostały również tabliczki informacyjne ufundowane przez mieszkańców oraz kibiców piłkarskich. Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców tego aktu wandalizmu" - podkreśla IPN w komunikacie.

Krzyże wróciły na kopiec

Drewniane krzyże pojawiły się na Kopcu Powstania Warszawskiego w 2004 r. "Zostały jednak usunięte przez władze Warszawy w trakcie modernizacji rozpoczętej w 2021 r. Społecznicy odnaleźli je w magazynie zarządu zieleni miejskiej. Pod koniec lipca ubiegłego roku dzięki staraniom mieszkańców, kombatantów i harcerzy krzyże wróciły na kopiec. Teraz ponownie stały się celem aktów barbarzyństwa" - czytamy w komunikacie IPN.

Kopiec Powstania Warszawskiego został usypany z gruzów zniszczonej Warszawy. Przez wiele dziesięcioleci był zaniedbany i zapomniany. Dopiero w 2004 r. nadano mu oficjalną nazwę, a na jego szczycie umieszczono kilkumetrowej wielkości symbol Polski Walczącej z datą 1944.

