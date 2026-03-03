Do aktu wandalizmu doszło na Kopcu Powstania Warszawskiego. Nieznani sprawcy usunęli ok. 10 krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach.

Uroczystość wygaszenia Ognia Pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego, 2 października 2025 r. / Leszek Szymański / PAP

Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców aktu wandalizmu na Kopcu Powstania Warszawskiego. IPN poinformował w komunikacie, że do zdarzenia doszło w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

"Nieznani sprawcy usunęli ok. dziesięciu krzyży upamiętniających bohaterów podziemia niepodległościowego i porzucili je w zaroślach. Zniszczone zostały również tabliczki informacyjne ufundowane przez mieszkańców oraz kibiców piłkarskich. Instytut Pamięci Narodowej domaga się ukarania sprawców tego aktu wandalizmu" - podkreśla IPN w komunikacie.