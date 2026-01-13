​Szczęśliwy finał poszukiwań samca emu. Fabiś oddalił się od hodowli, bo wystraszył się huku fajerwerków. Leśnicy znaleźli go w lesie pod Garwolinem w województwie mazowieckim. Ptak spędził tam mroźną noc - we wtorek trafił do właściciela.

Samiec emu Fabiś uciekł do lasu, bo wystraszył się huku fajerwerków (zdj. poglądowe) / Shutterstock

Nadleśnictwo Garwolin w Mazowieckiem w mediach społecznościowych opublikowało wpis, w którym opisuje przygodę, która przydarzyła się samcowi emu - Fabisiowi.

Jak napisali leśnicy, w poniedziałek dużego ptaka przypominającego strusia zauważono w lesie, w sąsiedztwie ścieżki przyrodniczej w Hucie Garwolińskiej. "Ptak był wyraźnie spłoszony i nie pozwolił się do siebie zbliżyć. Pomimo podjętych prób, w poniedziałek nie udało się go znaleźć. Noc przyszła z mrozem i śniegiem" - czytamy we wpisie.

Dodano, że we wtorek rano leśnicy z Leśnictwa Huta, idąc po świeżych śladach odciśniętych na śniegu, dotarli do miejsca, gdzie ukrywał się ptak.

Fabiś spędził noc na mrozie

Okazało się, że to nie struś, tylko Fabiś - samiec emu, który dzień wcześniej uciekł z hodowli, przerażony hukiem fajerwerków. Panika zapędziła go ponad 3 kilometry w głąb lasu.

Po nocy spędzonej na mrozie, zmęczony i głodny Fabiś pozwolił do siebie podejść. Był spokojny i ufny. Niedługo później bezpiecznie wrócił do swojego właściciela. "Ta historia zakończyła się szczęśliwie - ale tylko dlatego, że ktoś był uważny, a pomoc przyszła na czas. Wielu zwierząt nie udaje się odnaleźć. Wiele nie wraca" - podkreślili leśnicy.

"Huk to nie zabawa"

Leśnicy podkreślają, że historia spod Garwolina to kolejny, bardzo wyraźny dowód na to, jak ogromnym stresem są fajerwerki dla zwierząt - zarówno dzikich, jak i tych pozostających pod opieką człowieka. Zaznaczyli także, że dla nich huk to nie zabawa, lecz realne zagrożenie życia (ucieczki, wychłodzenie, urazy, zagubienie).

Emu (Dromaius novaehollandiae) to nielotny ptak pochodzący z Australii, należący do rodziny kazuarowatych. Jest drugim co do wielkości ptakiem na świecie. Może osiągać blisko 2 metry wysokości. Ptaki te potrafią biegać z prędkością pięćdziesięciu kilometrów na godzinę, a w razie potrzeby przemierzać długie dystanse.