Kanada intensywnie zabiega o to, by Polska wybrała technologię Candu przy budowie drugiej elektrowni jądrowej. Rząd w Ottawie zapewnia, że oprócz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jest gotów zaoferować także szerokie wsparcie finansowe, by ułatwić realizację tej strategicznej inwestycji.

Kanada intensywnie zabiega o to, by Polska wybrała technologię Candu przy budowie drugiej elektrowni jądrowej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Podczas wizyty w Warszawie minister energii Kanady Tim Hodgson spotkał się z przedstawicielami polskiego rządu, w tym z ministrami aktywów i energii oraz pełnomocnikiem ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, którym przekazał, że rząd Kanady deklaruje pełne poparcie i wszystkie pozostające w jego dyspozycji narzędzia finansowe dla oferty technologii Candu do drugiej polskiej elektrowni jądrowej.

Podzieliliśmy się z nimi naszymi zamiarami dotyczącymi udzielenia znaczącego wsparcia dla propozycji Candu. Można zakładać, że rząd Kanady w pełni ją poprze - oświadczył, przypominając, że podobne wsparcie Ottawa zaoferowała Rumunii, gdzie budowę dwóch reaktorów Candu wesprze kredytem w wysokości 3 mld dolarów kanadyjskich, udzielonym przez tamtejszą agencję kredytów eksportowych.

Hodgson zwrócił uwagę, że kanadyjskie fundusze emerytalne dysponują około 3 bilionami dolarów i mają doświadczenie w inwestycjach w energetykę jądrową. Fundusz La Caisse z Quebecu objął w zamian za gotówkę część udziałów w projekcie brytyjskiej elektrowni jądrowej Sizewell C - wskazał.

Oferta technologiczna i konkurencja

Kanadyjczycy proponują Polsce dwa warianty reaktorów: Candu-6 o mocy około 700 MW oraz nową wersję - Candu Monark o mocy 1000 MW. Ostateczny wybór technologii należy do polskiego rządu, który planuje rozstrzygnąć postępowanie konkurencyjne w 2027 roku.

Wiadomo, że o kontrakt mają zamiar ubiegać się: amerykański Westinghouse z reaktorem AP1000, francuski EDF z reaktorem EPR, koreańskie KHNP z modelami APR oraz kanadyjski AtkinsRealis z Candu.

Minister Hodgson przypomniał, że w sierpniu 2025 roku premierzy Mark Carney i Donald Tusk ogłosili strategiczne partnerstwo Polski i Kanady w obszarach handlu, obronności i energii. Kanada jest także jednym z największych producentów uranu na świecie.

Technologia rozwijana od 70 lat

Candu (Canada Deuterium Uranium) to technologia reaktorów ciężkowodnych, rozwijana w Kanadzie od 70 lat. Wykorzystuje naturalny, niewzbogacony uran jako paliwo. Na świecie działa obecnie 26 reaktorów Candu - 17 w Kanadzie, a pozostałe w Rumunii, Argentynie, Chinach i Korei Południowej.