​Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku prok. Paweł Wnuk przekazał nowe informacje w sprawie brutalnego zabójstwa, do którego doszło w listopadzie 2025 roku w tym mieście. "Biegli psychiatrzy, po przeprowadzeniu jednorazowego badania Alana G., podejrzanego m.in. o zabójstwo i poćwiartowanie zwłok współlokatora, nie wydali jednoznacznej opinii o jego poczytalności" - poinformował.

Alan G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Mateusza D. / PAP

Jest wniosek o przedłużenie aresztu dla Alana G.

Prok. Paweł Wnuk podkreślił, że biegli nie wydając jednoznacznej opinii o poczytalności Alana G. w chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni, uznali konieczność skierowania podejrzanego na czterotygodniową obserwację psychiatryczną. Wniosek o jej zarządzenie prokurator prowadzący śledztwo skierował do Sądu Okręgowego w Słupsku - poinformował.

Dodał, że jednocześnie prokurator wystąpił do tego samego sądu z wnioskiem o przedłużenie tymczasowego aresztowania Alana G. na kolejne trzy miesiące, do 3 czerwca 2026 roku.

Brutalnego zabójstwo w Słupsku

Do zabójstwa 31-letniego Mateusza D. doszło 24 listopada 2025 roku w jednym z mieszkań w Słupsku w województwie pomorskim. Mężczyzna wynajmował je razem z podejrzanym o zbrodnię 19-letnim Alanem G. Z ustaleń śledztwa wynika, że G. najpierw w łazience zadał 31-latkowi pięć śmiertelnych ciosów w okolice serca, a następnie nożami kuchennymi poćwiartował jego ciało. Rozczłonkowane ciało umieścił w workach i w walizce przeniósł do Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku. Tam zakopał, a walizkę spalił.

SMS do matki ofiary

Po zabójstwie 19-latek użył telefonu ofiary. Do matki Mateusza D. wysłał SMS z żądaniem 100 tys. zł w zamian za jego uwolnienie. Alan G. 1 grudnia 2025 r. sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Słupsku. Złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie i fałszywe zeznania na temat rozboju, którego na nim miał się dopuścić rzekomo Mateusz D. Jeszcze tego samego dnia 19-latek został zatrzymany. Policja ustaliła miejsce ukrycia zwłok Mateusza D., którego zaginięcie kilka dni wcześniej zgłosili rodzina i znajomi z pracy.

Zarzuty

4 grudnia Alan G. usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem Mateusza D. ze zbezczeszczeniem jego zwłok. Kolejne zarzuty dotyczą usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Sąd Rejonowy w Słupsku przychylił się do wniosku prokuratury i zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. 17 grudnia 2025 roku przy śmietniku przy ul. Moniuszki w Słupsku została znaleziona lewa ręka ludzka. Prokuratura, informując dzień później o znalezisku, przekazała, że w celu ustalenia, do kogo należała ręka, powołany zostanie biegły z zakresu badań DNA. Badania potwierdziły, że to ręka Mateusza D. Ustalenia te prokuratura podała 4 lutego 2026 roku.

Za popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.