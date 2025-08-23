Rekordowo niski poziom Wisły w stolicy. Na stacji pomiarowej Warszawa-Bulwary jest dziś zaledwie 10 centymetrów.

Rekordowo niski poziom w Wiśle / Michał Krasoń / RMF FM

W nocy z piątku na sobotę zanotowano najniższy w historii pomiarów stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa-Bulwary nad Wisłą.

Wyniósł on 10 cm, o jeden centymetr mniej niż w piątek - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Spacerujący nad Wisłą mieszkańcy stolicy nie pamiętają tak niskiego stanu wody.

Nie pamiętam, żeby Wisła miała tak niski stan wody, pływałam tu na łódce i zawsze woda miała wyższy poziom - powiedziała reporterowi RMF FM mieszkanka Warszawy.

Nie tylko Wisła

Z danych IMGW wynika, że problemy z niskim stanem wód dotyczą nie tylko Wisły.

Instytut informuje, że na 16 stacjach pomiarowych brakuje wody. Chodzi między innymi o rzeki Nysa Kłodzka, Pilica, Skawica czy Prądnik.











