Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami na Pomorzu Zachodnim i silnym wiatrem na zachodzie kraju. Tam w ciągu dnia porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. Silny wiatr wystąpi również na znacznej części Bałtyku, gdzie możliwe są trąby wodne.
Według synoptyków IMGW, burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h wystąpią w północnej części woj. zachodniopomorskiego i zachodniej części pomorskiego.
Instytut ostrzega też przed silnym wiatrem na południowo-wschodnim, centralnym, północnym i zachodnim obszarze Bałtyku. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.
Według prognozy burzowej, na Bałtyku mogą utworzyć się trąby wodne.