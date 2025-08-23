Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami na Pomorzu Zachodnim i silnym wiatrem na zachodzie kraju. Tam w ciągu dnia porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. Silny wiatr wystąpi również na znacznej części Bałtyku, gdzie możliwe są trąby wodne.

/ IMGW / Shutterstock

Według synoptyków IMGW, burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h wystąpią w północnej części woj. zachodniopomorskiego i zachodniej części pomorskiego.

Instytut ostrzega też przed silnym wiatrem na południowo-wschodnim, centralnym, północnym i zachodnim obszarze Bałtyku. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.

Według prognozy burzowej, na Bałtyku mogą utworzyć się trąby wodne.