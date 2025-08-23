Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami na Pomorzu Zachodnim i silnym wiatrem na zachodzie kraju. Tam w ciągu dnia porywy wiatru mogą osiągnąć do 70 km/h. Silny wiatr wystąpi również na znacznej części Bałtyku, gdzie możliwe są trąby wodne.

Według synoptyków IMGW, burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h wystąpią w północnej części woj. zachodniopomorskiego i zachodniej części pomorskiego. 

Instytut ostrzega też przed silnym wiatrem na południowo-wschodnim, centralnym, północnym i zachodnim obszarze Bałtyku. Tam możliwe są burzowe porywy wiatru z północnego zachodu.

Według prognozy burzowej, na Bałtyku mogą utworzyć się trąby wodne. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 70 proc. Alerty zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 11 i potrwają do godz. 20.

Silny wiatr na zachodzie

Wydane zostały również ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem w woj. wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim oraz części zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

W tych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu.

Alerty będą obowiązywać od godz. 12 do godz. 18 w północno-zachodniej części Polski, a od godz. 14 do godz. 20 w południowo-zachodniej.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.