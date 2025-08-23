Od 1 listopada 2025 roku podróżni przylatujący do Tanzanii będą musieli liczyć się z nową opłatą. Rząd tego afrykańskiego kraju ogłosił wprowadzenie podatku lotniczego, który obejmie wszystkich pasażerów, w tym tych wybierających się na popularny Zanzibar. Sprawdź, ile musisz dopłacić do biletu.

Od 1 listopada każdy pasażer samolotu, który przyleci do Tanzanii będzie musiał zapłacić nowy podatek / Shutterstock

Zgodnie z decyzją władz Tanzanii, od 1 listopada 2025 r. każdy pasażer przylatujący samolotem zapłaci 45 dolarów za podróż w jedną stronę lub 90 dolarów za lot w obie strony.

Zwolnione z opłaty będą jedynie dzieci poniżej drugiego roku życia.

Nowy podatek obejmie także osoby odwiedzające Zanzibar, który jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków turystycznych w regionie.

Jak będzie pobierana opłata?

Opłata zostanie automatycznie doliczona przy zakupie biletu lotniczego. Na rachunku pojawi się jako osobna pozycja, dzięki czemu pasażerowie będą mieli jasność co do wysokości dodatkowego kosztu.

W przypadku odwołania podróży lub niewykorzystania biletu przewidziano pełny zwrot pobranej opłaty.

Według Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tanzanii, pieniądze z nowego podatku mają zostać przeznaczone na rozwój nowoczesnych systemów kontroli granicznej oraz poprawę obsługi pasażerów na lotniskach.

Władze podkreślają, że inwestycje te mają zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podróżnych.



Kontrowersje wokół nowej opłaty

Decyzja rządu Tanzanii spotkała się z krytyką ze strony branży lotniczej.

Kamil Al Awadhi, wiceprezes regionalny Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych, zwraca uwagę, że już teraz podatki i opłaty w Afryce są o 12-15 procent wyższe niż średnia światowa. Jego zdaniem, kolejne podwyżki mogą zniechęcić turystów i negatywnie wpłynąć na rozwój sektora lotniczego w regionie.



Wprowadzenie nowego podatku oznacza, że osoby planujące podróż do Tanzanii lub na Zanzibar muszą liczyć się z wyższymi kosztami.

Eksperci radzą, by przed zakupem biletu dokładnie sprawdzić, czy opłata została już uwzględniona w cenie.