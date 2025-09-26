​Samolot linii SkyUp lecący z Warszawy do Marsa Alam w Egipcie przedwcześnie lądował w tureckiej Antalyi. Powodem takiej decyzji załogi było agresywne zachowanie jednego z pasażerów, którym po całym zajściu zajęła się policja.

Samolot linii lotniczych SkyUp (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

O incydencie na pokładzie samolotu, do którego doszło we wtorek, informuje portal tvn24.pl.

Portal relacjonuje, że załoga samolotu, który zgodnie z planem po opuszczeniu polskiej przestrzeni powietrznej powinien wylądować w egipskiej Marsa Alam, próbowała uspokoić agresywnego pasażera. Wiadomo też, że samolot linii SkyUp opuścił płytę warszawskiego lotniska we wtorek o godz. 18:21. W Tureckiej Antalyi - decyzją kapitana samolotu - wylądował kwadrans po 21.

"Go2Sky informuje, że na pokładzie samolotu o numerze rejestracyjnym OM-GTJ, wykonującego lot SEU7833 pod znakiem wywoławczym SkyUp na trasie Warszawa-Marsa Alam, doszło do incydentu bezpieczeństwa. Podczas lotu mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec współpasażerów i członków załogi" - czytamy w serwisie tvn24.pl, który cytuje linie lotnicze.

Jak dodano, pasażer po wylądowaniu został przekazany lokalnym władzom.



