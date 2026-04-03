Wielkanoc to czas, kiedy większość sklepów pozostaje zamknięta. Może się jednak zdarzyć, że lokalnie właściciel zdecyduje się otworzyć sklep na kilka godzin. Otwarte będą też stacje paliw. Należy się jednak przygotować na to, że w tym dniu będzie trudno zrobić zakupy.

Wielkanoc to jeden z najważniejszych okresów świątecznych w Polsce. Po Wielkiej Sobocie, w której sklepy działają w skróconych godzinach, następuje dwudniowa przerwa w handlu detalicznym. Niedziela Wielkanocna oraz Poniedziałek Wielkanocny to dni, w których obowiązuje zakaz handlu w dużych sklepach i galeriach handlowych. Jeśli nie zdążysz zrobić zakupów wcześniej, pozostają tylko stacje paliw i nieliczne sklepy osiedlowe.

W okresie wielkanocnym ostatni gwizdek na zakupy to Wielka Sobota, ale i tak w ten dzień sklepy będą działać w skróconych godzinach. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, sklepy w Wielką Sobotę mogą być otwarte jedynie do godziny 14:00, ale wiele sieci zamyka swoje placówki nieco wcześniej. Po tej godzinie, aż do wtorku, możliwości zrobienia zakupów są bardzo ograniczone.

Czy sklepy w Wielką Niedzielę będą otwarte?

W Niedzielę Wielkanocną większość sklepów, w tym duże supermarkety i dyskonty, będzie zamknięta. Wyjątkiem są nieliczne małe sklepy osiedlowe i placówki prowadzone przez franczyzobiorców, którzy mogą zdecydować się na otwarcie placówki na kilka godzin. W praktyce jednak takich miejsc jest niewiele, a ich godziny otwarcia są bardzo ograniczone.

Otwarte będą natomiast stacje paliw, gdzie często można kupić podstawowe produkty spożywcze i napoje. Warto jednak pamiętać, że asortyment na stacjach jest mocno ograniczony, a ceny wyższe niż w tradycyjnych sklepach.

Czy restauracje będą otwarte w Niedzielę Wielkanocną?

Dla wielu osób podróżujących na święta, restauracje przy głównych trasach mogą być jedyną opcją na ciepły, treściwy posiłek. Lokale gastronomiczne nie są objęte zakazem handlu, jednak decyzja o otwarciu zależy od właścicieli. W centrach handlowych restauracje będą zamknięte, ale wolnostojące lokale mogą być otwarte - zwłaszcza te przy trasach i w popularnych miejscach turystycznych.

Warto jednak pamiętać, że wielu właścicieli restauracji oraz pracowników również świętuje, dlatego liczba otwartych lokali będzie ograniczona. Sieci fast food, takie jak KFC czy McDonald’s, są prowadzone przez franczyzobiorców i to od nich zależy, czy dany punkt będzie czynny w święta i w jakich godzinach. Przed wyjściem najlepiej sprawdzić aktualne informacje na stronach internetowych wybranych restauracji.

Jak przygotować się na świąteczne ograniczenia?

Osoby, które chcą uniknąć problemów z zakupami w czasie świąt, powinny zaplanować je wcześniej. Ostatnią okazją na większe zakupy jest Wielka Sobota. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny trzeba liczyć się z zamkniętymi sklepami i ograniczoną dostępnością usług gastronomicznych.

Warto także pamiętać, że w święta wzrasta ruch na stacjach paliw i w otwartych lokalach gastronomicznych, dlatego mogą pojawić się kolejki i dłuższy czas oczekiwania.