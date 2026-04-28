W szkole podstawowej w miejscowości Józefów obok Legionowa na Mazowszu doszło do pożaru. Jak informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, ewakuowano ponad 200 osób, ale na szczęście nic się nikomu nie stało.

Zdj. ilustracyjne / Pawel Wodzynski/East News / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

We wtrokowy poranek w miejscowości Józefów obok Legionowa w województwie mazowieckim doszło do pożaru.

Ogień pojawił się na elewacji budynku podczas prac remontowych.

Potrzebna była ewakuacja ponad 200 osób, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.

Jak podaje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, uczniowie jeszcze dzisiaj będą mogli wrócić do szkoły.