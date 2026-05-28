Szwecja przekaże Ukrainie 16 nowoczesnych myśliwców JAS 39 Gripen C/D wraz z amunicją i rozpoczynie sprzedaż kolejnych 20 maszyn nowszej generacji. Premier Ulf Kristersson i prezydent Wołodymyr Zełenski podpisali w Uppsali przełomowe porozumienie, które może całkowicie odmienić sytuację na froncie. "To będzie game changer dla ukraińskiej obrony powietrznej" – podkreśla szwedzki premier.

Wołodymyr Zełenski i Ulf Kristersson

W bazie sił powietrznych w Uppsali premier Szwecji Ulf Kristersson oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisali porozumienie, które nie tylko zacieśnia dwustronną współpracę obronną, ale przede wszystkim otwiera nowy rozdział w historii ukraińskich sił powietrznych.

Gripeny dla Ukrainy

Szwecja zdecydowała się przekazać Ukrainie 16 wielozadaniowych myśliwców JAS 39 Gripen C/D wraz z pełnym pakietem amunicji. To jednak nie wszystko - Kijów zakupi także 20 sztuk najnowszych maszyn JAS 39 Gripen E/F. Wartość darowizny, obejmującej również szkolenie ukraińskich pilotów i personelu technicznego, opiewa na 22,2 miliarda koron szwedzkich.

Pierwsze Gripeny mają trafić na Ukrainę już w 2027 roku, choć Zełenski mówił nawet o grudniu tego roku lub styczniu 2027 roku. Dostawy najnowszych wersji E/F rozpoczną się natomiast w 2030 roku.

Rozmawialiśmy z jednym z ukraińskich pilotów testowych, który podkreślił, że to będzie "game changer" (przełom) dla ukraińskiej obrony powietrznej - powiedział szef szwedzkiego rządu.

Porozumienie między Ukrainą a Szwecją podpisane

Prezydent Zełenski z kolei zwrócił uwagę na możliwości bojowe nowych maszyn, Gripeny będą mogły niszczyć cele oddalone o ponad 200 km. Mamy nadzieję, że uda nam się odeprzeć rosyjskie samoloty, aby nie mogły już zrzucać tak wielu bomb - podkreślił ukraiński przywódca.

Szwedzka technologia na froncie

Myśliwce Gripen od dawna znajdowały się na liście życzeń ukraińskiego wojska. Produkowane przez koncern Saab maszyny słyną z łatwości obsługi oraz minimalnych wymagań dotyczących infrastruktury naziemnej.

Eksperci wojskowi podkreślają, że Gripeny mogą zapewnić Ukrainie przewagę technologiczną nad rosyjskim lotnictwem. Wprowadzenie Gripenów będzie wymagało czasu z uwagi na szkolenie pilotów, personelu technicznego oraz kwestie logistyczne - zauważa analityk ds. wojskowości Joergen Elfving. Można spodziewać się reakcji Rosji, która wskaże Szwecję jako aktywnego uczestnika wojny po stronie Ukrainy oraz będzie dowodzić przewagi rosyjskich myśliwców - dodaje.

Finansowanie i kolejne kroki

Zakup nowych maszyn Ukraina planuje sfinansować z pożyczki udzielonej przez Unię Europejską, wynoszącej 90 miliardów euro. Jak przypomniał prezydent Zełenski, w czwartek ukraiński parlament zaakceptował już warunki kredytu.

To nie pierwsza tego typu inicjatywa. Już w październiku ubiegłego roku Zełenski i Kristersson podpisali wstępne porozumienie dotyczące zakupu nawet 150 najnowszych Gripenów.

Premier Kristersson ogłosił również przekazanie Ukrainie 22. pakietu wsparcia, obejmującego nie tylko zakup amunicji, ale także wsparcie obrony powietrznej oraz zwiększenie zdolności w zakresie walki elektronicznej.