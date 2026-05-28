Włoska Gwardia Finansowa natrafiła w kilku krajach na majątek zmarłego przed trzema laty bossa sycylijskiej mafii Matteo Messiny Denaro. To nieruchomości, konta bankowe i udziały w spółkach o wartości 200 mln euro we Włoszech, Andorze, Luksemburgu, Szwajcarii, na Kajmanach, Monako a nawet Libanie.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
O odnalezionych pozostałościach majątku włoskiego gangstera informuje agencja prasowa Ansa.
Szef sycylijskiej cosa nostry Matteo Messina Denaro ukrywał się przez prawie trzy dekady. Mafioso był poszukiwany na całym świecie - został aresztowany w szpitalu w Palermo w 2023 roku. Po kilku miesiącach zmarł na chorobę nowotworową. Włoska Gwardia Finansowa przekazała, że znaleziony majątek gangstera pochodził z handlu narkotykami, który kontrolował przez dekady.
Podczas międzynarodowej operacji, koordynowanej przez prokuraturę do walki z mafią w Palermo i przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Gwardii Finansowej, aresztowano trzy osoby pod zarzutem wykorzystania pieniędzy z działalności przestępczej. Operacja pozwoliła ustalić ogromny majątek pochodzący z ponownego inwestowania zysków uzyskiwanych od lat 80.
We współpracy z lokalną policją w innych krajach znaleziono majątek bossa bossów cosa nostry m.in. w Gibraltarze, a także w kilku miastach Hiszpanii, w tym w Maladze i Marbelli.