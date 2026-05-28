​Włoska Gwardia Finansowa natrafiła w kilku krajach na majątek zmarłego przed trzema laty bossa sycylijskiej mafii Matteo Messiny Denaro. To nieruchomości, konta bankowe i udziały w spółkach o wartości 200 mln euro we Włoszech, Andorze, Luksemburgu, Szwajcarii, na Kajmanach, Monako a nawet Libanie.

O odnalezionych pozostałościach majątku włoskiego gangstera informuje agencja prasowa Ansa.

Policja natrafiła na majątek gangstera

Szef sycylijskiej cosa nostry Matteo Messina Denaro ukrywał się przez prawie trzy dekady. Mafioso był poszukiwany na całym świecie - został aresztowany w szpitalu w Palermo w 2023 roku. Po kilku miesiącach zmarł na chorobę nowotworową. Włoska Gwardia Finansowa przekazała, że znaleziony majątek gangstera pochodził z handlu narkotykami, który kontrolował przez dekady.

Zatrzymano trzy osoby

Podczas międzynarodowej operacji, koordynowanej przez prokuraturę do walki z mafią w Palermo i przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Gwardii Finansowej, aresztowano trzy osoby pod zarzutem wykorzystania pieniędzy z działalności przestępczej. Operacja pozwoliła ustalić ogromny majątek pochodzący z ponownego inwestowania zysków uzyskiwanych od lat 80.

We współpracy z lokalną policją w innych krajach znaleziono majątek bossa bossów cosa nostry m.in. w Gibraltarze, a także w kilku miastach Hiszpanii, w tym w Maladze i Marbelli.