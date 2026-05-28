Wielki powrót asfaltowego klasyka staje się faktem. W dniach 24–26 lipca 82. Rajd Polski rozegra się na drogach województwa śląskiego jako wspólna runda mistrzostw kraju i Europy (FIA ERC). Na kibiców czeka 187 kilometrów zaciętej walki na 15 odcinkach specjalnych, międzynarodowa obsada, baza na Stadionie Śląskim oraz darmowy wstęp na całe wydarzenie.

KIQ Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski to najwyższa klasa rozgrywek rajdowych w naszym kraju. Ich uczestnicy walczą o tytuły mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych klasach. W przypadku 82. Rajdu Polski ta rywalizacja zyska dodatkowy wymiar, ponieważ zawody będą także rundą FIA ERC. Oznacza to dłuższą trasę, międzynarodową obsadę i obecność europejskiej czołówki.

Rajd Polski to narodowy klasyk i jedna z najważniejszych imprez w historii światowych rajdów. Starszy od niego jest jedynie Rajd Monte Carlo. W Rajdowych Mistrzostwach Europy FIA ERC polska impreza jest rekordzistą - w sezonie 2026 już po raz 55. znalazła się w kalendarzu tego cyklu.

Przez ostatnie 21 lat rajd był związany z Mikołajkami i szybkimi, mazurskimi szutrami, ale w sezonie 2026 wraca na asfaltowe odcinki specjalne. Dla Śląska to powrót imprezy, która była obecna w regionie niemal od początku swojej historii. Już w 1923 roku trasa trzeciej edycji prowadziła przez Lubliniec, Katowice i Cieszyn. Później rywalizowano m.in. na próbach szybkości górskiej na Przełęczy Kocierskiej i Równicy, a w 1973 roku - gdy Rajd Polski po raz pierwszy był rundą mistrzostw świata - także na odcinkach w Beskidzie Śląskim. Śląska była również "pętla" Rajdu Polski 1999, z próbami na przełęczach Przegibek, Kocierskiej i Salmopolskiej.

Z obecnego województwa śląskiego pochodzą także zwycięzcy imprezy. To m.in. rekordzista Rajdu Polski Sobiesław Zasada, który triumfował czterokrotnie - w 1964, 1967, 1969 i 1971 roku. Na liście zwycięzców są również Robert Gryczyński, najlepszy w edycji z 1999 roku oraz Kajetan Kajetanowicz, mający na koncie trzy wygrane (2010, 2011 i 2013).

W 2026 roku Rajd Polski ponownie zapisze swój śląski rozdział - tym razem jako trzydniowe widowisko z bazą na Superauto.pl Stadionie Śląskim, ceremonią startu i pierwszym oesem w centrum Katowic oraz odcinkami specjalnymi wytyczonymi na południu województwa.

Piątek, 24 lipca - start i wieczorne show w centrum Katowic

Pierwszą okazją do zobaczenia uczestników 82. Rajdu Polski w akcji będzie odcinek testowy w Bieruniu. Najpierw na 6-kilometrową trasę ruszą załogi zgłoszone do mistrzostw Europy w samochodach Rally2. Każda może pokonać tę próbę trzykrotnie - dwa razy w formie przejazdów treningowych (od 9:30), a trzeci raz - już jako odcinek kwalifikacyjny (od 11:31). Jego wyniki ustawiają kolejność w jakiej czołowa piętnastka kwalifikacji ruszy do sobotnich odcinków specjalnych. Najszybsze duety uzyskują przywilej jazdy przed resztą stawki - pożądany w rajdach asfaltowych, a więc takich, jak 82. Rajd Polski.

Następnie (od 13:00) odcinek testowy będzie dostępny dla pozostałych załóg, w tym również tych w samochodach historycznych, dla których jest to ostatnia szansa na sprawdzenie samochodów i swojej formy przed rozpoczęciem właściwej rywalizacji w rajdzie.

Kolejnym miejscem, w którym będzie można poczuć rajdową atmosferę z bliska jest ulica Dworcowa w Katowicach, gdzie o 17:30 rozpocznie się ceremonia startu. W tym miejscu pojawią się wszystkie samochody i uczestnicy zawodów. Dla kibiców to szansa, by "przybić piątkę" z kierowcami i pilotami, chwilę z nimi porozmawiać, zrobić wspólne zdjęcie czy też zdobyć ich autografy.

Gwoździem piątkowego programu jest GZM Katowice powered by ORLEN OIL, czyli znany śląskim kibicom, widowiskowy odcinek specjalny w okolicach katowickiego Spodka i Strefy Kultury. Start nieco ponad 2-kilometrowego oesu zaplanowano na 21:15. Inauguracyjną próbę 82. Rajdu Polski poprzedzi sesja autografów - spotkanie z zawodnikami biorącymi udział w polskiej rundzie FIA ERC.

Sobota, 25 lipca - format sprawdzony w Rajdzie Śląska

W sobotę zawodnicy zmierzą się na odcinkach specjalnych, na których europejska czołówka miała już okazję rywalizować podczas Rajdu Śląska. W sezonie 2024 te zawody stanowiły rundę europejskiego czempionatu - finałową i decydującą. To właśnie na Śląsku tytuł mistrzów Starego Kontynentu przypieczętowała nowozelandzka załoga Hayden Paddon/John Kennard.

Harmonogram sobotniego etapu 82. Rajdu Polski składa się z czterech odcinków specjalnych. Trzy będą pokonywane dwukrotnie - podczas porannej i popołudniowej pętli. Z serwisu na Superauto.pl Stadionie Śląskim załogi pojadą na odcinek specjalny w Jastrzębiu-Zdroju (17,05 km, start od 9:01). Kolejne starcie zaplanowano w Ochabach, na trasie liczącej 11,2 km (start od 10:01). Pierwszą pętlę zamknie najdłuższa próba 82. Rajdu Polski (19 km, start od 11:01), wytyczona w Gminie Jasienica, po której zawodnicy wrócą do Chorzowa, gdzie zespoły będą miały 30 minut na naprawę ew. usterek, poprawienie ustawień samochodu czy też wybranie innego rodzaju opon. Po przerwie załogi ponownie pokonają trzy wspomniane odcinki. Popołudniowe przejazdy rozpoczną się odpowiednio o 15:01, 16:01 i 17:01.

Dzień zwieńczy wieczorne ściganie pod Kotłem Czarownic. Oes Superauto.pl Stadion Śląski ruszy o 19:05, a na 1,5-kilometrowej trasie nie zabraknie beczek, wokół których załogi będą kręcić spektakularne "bączki".

Niedziela, 26 lipca - powrót na kultową trasę

Finałowy etap zawodów rozpocznie się od powrotu w okolice, w których uczestnicy Rajdu Polski po raz ostatni rywalizowali ponad 27 lat temu. Po 9918 dniach przerwy w polskiej rundzie FIA ERC ponownie wykorzystana będzie trasa przez Przełęcz Przegibek (6,5 km, od 8:22). W 1999 roku jeden z przejazdów oesu z bielskiej Straconki do Międzybrodzia Bialskiego wygrał katowiczanin Robert Gryczyński. Kierowca Toyoty Corolli WRC, pilotowany przez Tadeusza Burkackiego, triumfował w tej edycji Rajdu Polski. Na kolejne zwycięstwo zawodnika pochodzącego z województwa śląskiego czekaliśmy do 2010 roku, kiedy to w 67. Rajdzie Polski najlepszy był pochodzący z Ustronia Kajetan Kajetanowicz, pilotowany przez Jarka Barana.

Następne w harmonogramie niedzielnego etapu są oesy w Kiczycach (12,1 km, start od 9:52) oraz Hażlachu (17,45 km, start od 10:45), po których nie przewidziano powrotu na serwis na Superauto.pl Stadionie Śląskim. W przerwie między poranną a popołudniową pętlą zaplanowano strefę zmiany opon (15 minut) pod Carbonarium w Jastrzębiu-Zdroju Moszczenicy.

Cztery ostatnie oesy 82. Rajdu Polski to próby Województwo Śląskie (11,9 km, start od 13:05), Kiczyce (12,1 km, start od 14:02), Hażlach (17,45 km, start od 14:55) i ponownie Województwo Śląskie (start od 17:05). Odcinek wytyczony w Marklowicach Górnych będzie jednym z najważniejszych punktów niedzielnego programu. Oba jego przejazdy zostaną pokazane na żywo w telewizji, a drugi stanowi Power Stage, czyli oes, na którym pięć najszybszych załóg zdobywa dodatkowe punkty do klasyfikacji KIQ RSMP i FIA ERC.

Ceremonię zakończenia zawodów i wręczenie pucharów zaplanowano na 19:30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Mistrzostwa i obsada - kto i o co powalczy w 82. Rajdzie Polski

Sportową rangę 82. Rajdu Polski podkreśla także obsada i miejsce zawodów w kalendarzach najważniejszych rajdowych cykli. Przede wszystkim będzie to czwarta runda KIQ Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - najwyższej klasy rozgrywek rajdowych w kraju i 71. sezonu krajowego czempionatu. Jednocześnie Rajd Polski ponownie znalazł się w kalendarzu FIA ERC, czyli najstarszego rajdowego cyklu świata i drugiej - po WRC - najważniejszej serii w tej dyscyplinie. Dla polskich kibiców oznacza to wyjątkowe połączenie: na asfaltowych odcinkach województwa śląskiego krajowa czołówka zmierzy się z najlepszymi załogami mistrzostw Europy.

Szczególną uwagę przyciągną polscy zawodnicy, którzy znają ten region z wcześniejszych sukcesów. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk wrócą na Śląsk jako aktualni mistrzowie Europy i trzykrotni zwycięzcy Rajdu Śląska - triumfatorzy edycji 2019, 2021 i 2025. Gliwiczanin Jakub Matulka i Damian Syty również mają miłe wspomnienia z tych tras, bo w ubiegłym sezonie właśnie w Rajdzie Śląska przypieczętowali swój pierwszy tytuł mistrzów Polski. W stawce nie zabraknie także załóg walczących o punkty w klasyfikacji generalnej KIQ RSMP, poszczególnych klasach oraz w Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Dzięki temu 82. Rajd Polski będzie nie tylko powrotem narodowego klasyka na asfalt, lecz także jednym z najmocniej obsadzonych i najbardziej prestiżowych wydarzeń sportowych w kraju.

Program 82. Rajdu Polski 2026 - 4. rundy KIQ RSMP 2026:

Piątek, 24 lipca: (1 odcinek specjalny, łącznie 2,2 km):

9:30 - odcinek testowy: Bieruń (6,00 km) - załogi FIA ERC (Rally2)

11:31 - odcinek kwalifikacyjny: Bieruń (6,00 km)

13:00 - odcinek testowy: Bieruń (6,00 km) - pozostałe załogi

17:30 - uroczyste rozpoczęcie zawodów (ul. Dworcowa, Katowice)

21:15 - OS 1: GZM Katowice powered by ORLEN OIL (2,20 km)

Sobota, 25 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 96,00 km):

7:20 - serwis A: 15 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

9:01 - OS 2: Jastrzębie-Zdrój 1 (17,05 km)

10:01 - OS 3: Ochaby 1 (11,20 km)

11:01 - OS 4: Gmina Jasienica 1 (19,00 km)

13:05 - serwis B: 30 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

15:01 - OS 5: Jastrzębie-Zdrój 2 (17,05 km)

16:01 - OS 6: Ochaby 2 (11,20 km)

17:01 - OS 7: Gmina Jasienica 2 (19,00 km)

19:05 - OS 8: Superauto.pl Stadion Śląski (1,50 km)

19:25 - serwis C: 45 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

Niedziela, 26 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 89,40 km):

6:37 - serwis D: 15 min (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)

8:22 - OS 9: Przegibek (6,50 km)

9:52 - OS 10: Kiczyce 1 (12,10 km)

10:45 - OS 11: Hażlach 1 (17,45 km)

12:40 - strefa zmiany opon: 15 min (Carbonarium Moszczenica)

13:05 - OS 12: Województwo Śląskie 1 (Marklowice Górne, 11,90 km)

14:02 - OS 13: Kiczyce 2 (12,10 km)

14:55 - OS 14: Hażlach 2 (17,45 km)

17:05 - OS 15: Województwo Śląskie 2 - Power Stage (Marklowice Górne, 11,90 km)

19:30 - zakończenie rajdu (Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów)