Wójt Brzezin (woj. wielkopolskie) najprawdopodobniej kontrolował postęp prac remontowanych w jednej ze szkół na terenie gminy. Wpadł przez dziurę w stropie do jednego z pomieszczeń. Mężczyzna został zabrany przez śmigłowiec LPR do szpitala.

Mężczyznę zabrał śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło w miejscowości Aleksandria w gminie Brzeziny pod Kaliszem. Służby zostały powiadomione o upadku z dużej wysokości w czwartek o godz. 9:33

Wójt gminy w trakcie kontroli postępu prac remontowych przez dziurę w stropie wpadł do środka budynku byłej szkoły. O sprawie informowały wcześniej lokalne media, potwierdził ją starosta kaliski Jan Adam Kłysz na antenie Radia Poznań. Nie znam szczegółów, ale wiem, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedział starosta.

Ten obiekt w tej chwili jest remontowany. Wójt najprawdopodobniej doglądał tej inwestycji, jak każdy z nas włodarz dogląda szczegółowo każdej roboty budowlanej - dodał Jan Adam Kłysz.

Poszkodowanego 50-letniego mężczyznę przetransportował do szpitala śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podały Fakty Kaliskie, wójt po upadku był przytomny.



