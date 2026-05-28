​W Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Nyskiej w Opolu rozpylono gaz do odstraszania zwierząt. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej.

zdj. poglądowe / Shutterstock

W Szkole Podstawowej nr 30 w Opolu przy ulicy Nyskiej został rozpylony drażniący i duszący środek do odstraszania zwierząt. Z budynku ewakuowano 183 osoby, w tym 160 dzieci. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej (dwie uczennice i nauczycielka). Sprawę obecnie bada policja.

Jak podaje "Nowa Trybuna Opolska", gaz miał przynieść do szkoły jeden z uczniów. Według nieoficjalnych informacji drugi uczeń miał pomylić go z dezodorantem i dla żartu rozpylić substancję w szatni.

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Po przewietrzeniu budynku sytuacja została opanowana.