W miejscowości Ścięgny w województwie dolnośląskim 46-latek kierujący busa stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w mur i wpadł do rowu. Przyczyną była nadmierna prędkość, choć patrząc na zdjęcia, ktróre opublikowała policja, trzeba przyznać, że "nadmierna" nie oddaje tego, jak mocno mężczyzna musiał naciskać pedał gazu.

/ Policja Jelenia Góra / Policja

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz ns RMF24.pl .

Policja z Jeleniej Góry poinformowała o zdarzeniu, które mogło zakończyć się tragedią. W Ścięgnach 46-letni kierowca busa stracił panowanie nad samochodem, uderzył w mur i wpadł do głębokiego rowu - na tyle głębokiego, że auto zrównało się z jezdnią.

Na szczęście mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.

Policja poinformowała, że przyczyną była zbyt duża prędkość. Kierowca został ukarany mandatem.

/ Policja