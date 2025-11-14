Na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego doszło do pożaru. W budynku przy ul. Żwirki i Wigury zapaliła się rozdzielnia elektryczna. Ewakuowano około 200 osób - donosi reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.
Zadymienie pojawiło się w szachcie na pierwszym piętrze.
Młodszy brygadier Michał Rosa z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie przekazał dziennikarzowi RMF MAXX Przemysławowi Mzykowi, że budynek przy ul. Żwirki i Wigury 93 musiało opuścić około 200 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a sytuacja została szybko opanowana.
Obecnie w budynku pracują służby techniczne uczelni.