Ilu uczniów bierze udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej? Resort edukacji w końcu opublikował szczegółowe dane w tej sprawie. Wyniki nie są imponujące i pokazują, że wdrożenie nowego przedmiotu trudno uznać za sukces.

Protest przeciwko edukacji zdrowotnej w Gdańsku / Piotr Matusewicz / East News

Resort edukacji opublikował szczegółowe dane o frekwencji na zajęciach z edukacji zdrowotnej.

Ogólna frekwencja wyniosła około 30 proc. uprawnionych uczniów.

W szkołach podstawowych frekwencja osiągnęła 40,36 proc., a w liceach 10,08 proc.

Edukacja zdrowotna: Najważniejsze informacje o nowym przedmiocie

Od 1 września edukacja zdrowotna została wprowadzona w klasach IV-VIII szkół podstawowych (jedna godzina tygodniowo, w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata). Zakres tematyczny jest szeroki - obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne oraz środowiskowe na wszystkich etapach życia.

Edukacja zdrowotna to taki przedmiot, którego celem jest wyposażenie dzieci w rzetelną, podstawową wiedzę, umiejętności oraz postawy, które umożliwiają skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych we wszystkich jego wymiarach - tłumaczył kilka tygodni temu w Radiu RMF24 Radosław Potrac - Nauczyciel Roku 2023.

Edukacja zdrowotna nie jest obowiązkowa

Nowy przedmiot nie jest obowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dziecko uczestniczyło w zajęciach, musieli złożyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły do 25 września. Pełnoletni uczniowie sami podejmowali decyzje w tej sprawie. Do nieuczestniczenia w zajęciach z nowego przedmiotu zachęcali m.in. konserwatywni politycy oraz hierarchowie Kościoła katolickiego.

Ilu uczniów chodzi na edukacje zdrowotną?

Pełne dane o liczbie uczniów biorących udział w zajęciach edukacji zdrowotnej pojawiły się w czwartek na stronie resortu edukacji. MEN podaje, że w zajęciach z nowego przedmiotu bierze udział 920 925 uczniów, czyli ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych.

Z opublikowanych danych wynika, że największym zainteresowaniem edukacja zdrowotna cieszy się wśród uczniów podstawówek. Na zajęcia z przedmiotu chodzi 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących ten wynik jest znacznie gorszy (10,08 proc.). W technikach frekwencja wynosi 7,78 proc., w branżowych szkołach I stopnia 14,40 proc., a w szkołach artystycznych 18,33 proc.

Edukacja zdrowotna: Frekwencja w poszczególnych województwach

Jak wygląda zainteresowanie edukacją zdrowotną w poszczególnych województwach? Oto dane zaprezentowane przez MEN:

Dolnośląskie - 69 317 uczniów (29,90 proc.)

Kujawsko-Pomorskie - 60 403 (37,26 proc.)

Lubelskie - 34 362 (21,72 proc.)

Lubuskie - 31 378 (38,31 proc.)

Łódzkie - 61 646 (32,66 proc.)

Małopolskie - 65 385 (22,27 proc.)

Mazowieckie - 128 639 (25,80 proc.)

Opolskie - 22 576 (32,30 proc.)

Podkarpackie - 28 804 (17,19 proc.)

Podlaskie - 18 749 (21,53 proc.)

Pomorskie - 62 045 (29,51 proc.)

Śląskie - 111 283 (31,70 proc.)

Świętokrzyskie - 25 054 (28,54 proc.)

Warmińsko-Mazurskie - 34 332 (32,00 proc.)

Wielkopolskie - 122 054 (38,59 proc.)

Zachodniopomorskie - 44 883 (34,60 proc.)

Najniższa frekwencja odnotowana w Rzeszowie

Ministerstwo przekazało też informacje o uczniach uczęszczających na edukację zdrowotną w wybranych miastach. "Najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (35,66 proc.), a najniższy w Rzeszowie (14,49 proc.)" - czytamy na stronach resortu.