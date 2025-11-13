Ilu uczniów bierze udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej? Resort edukacji w końcu opublikował szczegółowe dane w tej sprawie. Wyniki nie są imponujące i pokazują, że wdrożenie nowego przedmiotu trudno uznać za sukces.
- Resort edukacji opublikował szczegółowe dane o frekwencji na zajęciach z edukacji zdrowotnej.
- Ogólna frekwencja wyniosła około 30 proc. uprawnionych uczniów.
- W szkołach podstawowych frekwencja osiągnęła 40,36 proc., a w liceach 10,08 proc.
Od 1 września edukacja zdrowotna została wprowadzona w klasach IV-VIII szkół podstawowych (jedna godzina tygodniowo, w klasie VIII tylko w pierwszym semestrze) oraz w szkołach ponadpodstawowych (jedna godzina tygodniowo przez dwa lata). Zakres tematyczny jest szeroki - obejmuje zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne oraz środowiskowe na wszystkich etapach życia.
Edukacja zdrowotna to taki przedmiot, którego celem jest wyposażenie dzieci w rzetelną, podstawową wiedzę, umiejętności oraz postawy, które umożliwiają skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych we wszystkich jego wymiarach - tłumaczył kilka tygodni temu w Radiu RMF24 Radosław Potrac - Nauczyciel Roku 2023.
Nowy przedmiot nie jest obowiązkowy. Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dziecko uczestniczyło w zajęciach, musieli złożyć pisemną rezygnację do dyrektora szkoły do 25 września. Pełnoletni uczniowie sami podejmowali decyzje w tej sprawie. Do nieuczestniczenia w zajęciach z nowego przedmiotu zachęcali m.in. konserwatywni politycy oraz hierarchowie Kościoła katolickiego.
Pełne dane o liczbie uczniów biorących udział w zajęciach edukacji zdrowotnej pojawiły się w czwartek na stronie resortu edukacji. MEN podaje, że w zajęciach z nowego przedmiotu bierze udział 920 925 uczniów, czyli ok. 30 proc. wszystkich uprawnionych.
Z opublikowanych danych wynika, że największym zainteresowaniem edukacja zdrowotna cieszy się wśród uczniów podstawówek. Na zajęcia z przedmiotu chodzi 40,36 proc. uprawnionych. W liceach ogólnokształcących ten wynik jest znacznie gorszy (10,08 proc.). W technikach frekwencja wynosi 7,78 proc., w branżowych szkołach I stopnia 14,40 proc., a w szkołach artystycznych 18,33 proc.
Jak wygląda zainteresowanie edukacją zdrowotną w poszczególnych województwach? Oto dane zaprezentowane przez MEN:
- Dolnośląskie - 69 317 uczniów (29,90 proc.)
- Kujawsko-Pomorskie - 60 403 (37,26 proc.)
- Lubelskie - 34 362 (21,72 proc.)
- Lubuskie - 31 378 (38,31 proc.)
- Łódzkie - 61 646 (32,66 proc.)
- Małopolskie - 65 385 (22,27 proc.)
- Mazowieckie - 128 639 (25,80 proc.)
- Opolskie - 22 576 (32,30 proc.)
- Podkarpackie - 28 804 (17,19 proc.)
- Podlaskie - 18 749 (21,53 proc.)
- Pomorskie - 62 045 (29,51 proc.)
- Śląskie - 111 283 (31,70 proc.)
- Świętokrzyskie - 25 054 (28,54 proc.)
- Warmińsko-Mazurskie - 34 332 (32,00 proc.)
- Wielkopolskie - 122 054 (38,59 proc.)
- Zachodniopomorskie - 44 883 (34,60 proc.)
Ministerstwo przekazało też informacje o uczniach uczęszczających na edukację zdrowotną w wybranych miastach. "Najwyższy odsetek uczestników odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim (35,66 proc.), a najniższy w Rzeszowie (14,49 proc.)" - czytamy na stronach resortu.
- Wrocław: 16 929 uczniów (26,32 proc.)
- Bydgoszcz: 9 619 uczniów (31,31 proc.)
- Włocławek: 2 859 uczniów (31,08 proc.)
- Lublin: 7 628 uczniów (21,39 proc.)
- Gorzów Wielkopolski: 4 632 uczniów (35,66 proc.)
- Zielona Góra: 3 905 uczniów (26,98 proc.)
- Łódź: 17 944 uczniów (33,23 proc.)
- Kraków: 21 884 uczniów (29,77 proc.)
- Warszawa: 51 455 uczniów (27,92 proc.)
- Opole: 3 938 uczniów (27,69 proc.)
- Rzeszów: 3 612 uczniów (14,49 proc.)
- Białystok: 6 515 uczniów (20,82 proc.)
- Gdańsk: 12 640 uczniów (29,11 proc.)
- Katowice: 7 806 uczniów (31,54 proc.)
- Kielce: 4 258 uczniów (19,81 proc.)
- Olsztyn: 4 515 uczniów (24,70 proc.)
- Poznań: 20 691 uczniów (32,93 proc.)
- Szczecin: 10 474 uczniów (28,77 proc.)