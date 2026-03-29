W niedzielę zapaliła się hala magazynowa przy ul. Zabranieckiej 5 na pograniczu warszawskich dzielnic Targówek i Praga-Południe. Ogień objął większość budynku wypełnionego makulaturą. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.

Krzysztof Kosecki z miejskiej straży pożarnej przekazał, że pożar objął około 70 procent hali magazynowej o wymiarach 25 na 50 metrów.

Na szczęście w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Akcja trwa, a strażacy koncentrują się na dogaszaniu ognia i zabezpieczaniu terenu.

Na miejscu działa również specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, która monitoruje jakość powietrza w okolicy pożaru.



