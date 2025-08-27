Policjanci z Częstochowy zatrzymali 27-letniego obywatela Ukrainy, który podczas interwencji znieważył funkcjonariuszy, naruszył ich nietykalność cielesną i zniszczył radiowóz. Mężczyzna usłyszał łącznie siedem zarzutów i został deportowany do swojego kraju

Interwencja na ulicy Armii Krajowej

Do zdarzenia doszło w jednym z bloków przy ul. Armii Krajowej w Częstochowie. Policjanci zostali wezwani do rozjuszonego mężczyzny, który dobijał się do drzwi mieszkania i najprawdopodobniej chciał ukraść rower. Na widok mundurowych 27-latek zaczął uciekać, jednak po krótkim pościgu został obezwładniony przez patrol.

Siedem zarzutów i noc w areszcie

Podczas interwencji mężczyzna był silnie pobudzony i agresywny. Nie stosował się do poleceń, znieważał policjantów, plując na mundur, naruszył ich nietykalność cielesną oraz uszkodził policyjny radiowóz. Po zatrzymaniu spędził noc w policyjnym areszcie, gdzie usłyszał siedem zarzutów, w tym znieważenia funkcjonariuszy, naruszenia nietykalności, zniszczenia mienia, usiłowania kradzieży roweru oraz posiadania narkotyków.

Został deportowany

Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych obywatel Ukrainy został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej. Zgodnie z decyzją służb został wydalony z terytorium Polski.