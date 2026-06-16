Dwaj zamaskowani sprawcy podłożyli ogień w ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli. Zniszczeniu uległa część wyposażenia lokalu. Sprawę wyjaśnia stołeczna policja.

Podpalenie restauracji w Warszawie / X/zrzut ekranu / Shutterstock

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Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Na nagraniach widać - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada - jak dwóch młodych mężczyzn w kapturach wybija szybę w drzwiach wejściowych do restauracji i dostaje się do środka.

Tam rozlewają łatwopalną substancję, którą następnie podpalają.

Kolejna kamera zarejestrowała ucieczkę sprawców. W pewnym momencie widać, jak jeden z mężczyzn staje w drzwiach, z których wydobywa się dym i fotografuje pożar.

Na miejsce bardzo szybko przyjechała straż pożarna, a policja zabezpieczyła ślady.

Materiał dowodowy zostanie przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, obecnie rozpatrywanych jest wiele wersji dotyczących motywów zachowania podpalaczy. Chodzić może m.in. o porachunki, działanie konkurencji, ale pod uwagę brany jest także wątek sabotażu na zlecenie obcych służb.