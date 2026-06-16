Dwaj zamaskowani sprawcy podłożyli ogień w ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli. Zniszczeniu uległa część wyposażenia lokalu. Sprawę wyjaśnia stołeczna policja.
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Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.
Na nagraniach widać - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada - jak dwóch młodych mężczyzn w kapturach wybija szybę w drzwiach wejściowych do restauracji i dostaje się do środka.
Tam rozlewają łatwopalną substancję, którą następnie podpalają.
Kolejna kamera zarejestrowała ucieczkę sprawców. W pewnym momencie widać, jak jeden z mężczyzn staje w drzwiach, z których wydobywa się dym i fotografuje pożar.
Na miejsce bardzo szybko przyjechała straż pożarna, a policja zabezpieczyła ślady.
Materiał dowodowy zostanie przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.
Jak dowiedział się reporter RMF FM, obecnie rozpatrywanych jest wiele wersji dotyczących motywów zachowania podpalaczy. Chodzić może m.in. o porachunki, działanie konkurencji, ale pod uwagę brany jest także wątek sabotażu na zlecenie obcych służb.