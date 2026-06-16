Alternatywa dla Niemiec notuje historyczny wynik w najnowszym sondażu, wyprzedzając chadecki blok CDU/CSU o rekordowe dziewięć punktów procentowych. To sygnał głębokiego niezadowolenia społecznego i rosnącej popularności skrajnie prawicowego ugrupowania w Niemczech.

Alternatywa dla Niemiec notuje historyczne wynik w najnowszym sondażu / Nur Photo / East News

AfD osiągnęła rekordowe, bo 29-proc. poparcie w sondażu YouGov, wyprzedzając CDU/CSU o dziewięć punktów procentowych.

Z czym wiąże się wzrost poparcia dla AfD? Piszemy o tym w poniższym artykule.

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W opublikowanym we wtorek sondażu instytutu YouGov, Alternatywa dla Niemiec (AfD) uzyskała aż 29 procent poparcia - to najwyższy wynik tej partii w historii badań tej pracowni. Równocześnie chadecki blok CDU/CSU zanotował spadek do poziomu najniższego od września 2021 roku, tracąc dwa punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem (20 proc.).

Przewaga AfD nad chadekami wynosi zatem obecnie dziewięć punktów procentowych, co stanowi nowy rekord. Dotychczas najwyższa zmierzona różnica sięgała siedmiu punktów procentowych, a została odnotowana w badaniu instytutu INSA z 9 czerwca; AfD miało wówczas 29 proc., a chadecja - 22 proc.

Na trzecim miejscu w sondażu znaleźli się Zieloni z wynikiem 14 procent, zyskując jeden punkt procentowy. Wyprzedzili oni zarówno socjaldemokratyczną SPD, jak i Lewicę - obie te partie uzyskały po 12 procent poparcia. Próg wyborczy przekroczyliby jeszcze liberałowie z FDP.

Niezadowolenie z rządu napędza poparcie dla opozycji

Od kilku tygodni poparcie dla AfD utrzymuje się na rekordowym poziomie. Eksperci wskazują, że rosnące niezadowolenie z pracy rządu i kanclerza Friedricha Merza przekłada się na wzrost notowań opozycyjnych ugrupowań, zwłaszcza AfD.

Wschodnie landy, takie jak Saksonia-Anhalt i Meklemburgia-Pomorze Przednie, są szczególnie podatne na ten trend - tam poparcie dla AfD sięga nawet 40 procent.

Wybory we wschodnich landach mogą być przełomowe

Co istotne, we wrześniu odbędą się wybory do parlamentów regionalnych w Berlinie, Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Wyniki tych głosowań mogą potwierdzić rosnącą siłę AfD i przynieść historyczne zmiany na niemieckiej scenie politycznej.