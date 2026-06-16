Rząd wraca do pomysłu wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada podwyżki akcyzy od 2027 roku. Zgodnie z propozycją dodatkowe środki, które trafią do budżetu, mają zasilić Narodowy Funduszu Zdrowia.

Alkohol znów podrożeje / Shutterstock

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym.

Dodatkowe wpływy z akcyzy mają zostać przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych przez NFZ.

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We wtorek na stronie kancelarii premiera opublikowano informację o pracach nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Finansów zapowiada podwyżkę stawek akcyzy na napoje alkoholowe od 2027 roku. Nowe propozycje mają nawiązywać do rozwiązań zawartych w ustawie z 2026 roku, która nie weszła w życie z powodu prezydenckiego weta.

Uchwalona w roku 2025 nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakładała zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w roku 2026 oraz 2027. Podwyżki te miały wynieść 15 proc. w roku 2026 oraz 10 proc. w roku 2027. Zgodnie z mapą drogową, która jest zapisana w obecnej wersji ustawy o akcyzie, podwyżki stawek akcyzy zarówno w 2026, jak i 2027 r. miały wynieść 5 proc.

Więcej pieniędzy na ochronę zdrowia

Rząd podkreśla, że celem podwyżki jest nie tylko zwiększenie wpływów budżetowych, ale także poprawa finansowania systemu ochrony zdrowia. Zgodnie z projektem, środki uzyskane z wyższej akcyzy mają zasilić Narodowy Fundusz Zdrowia. Przewiduje się, że od 2027 roku dotacja podmiotowa dla NFZ zostanie zwiększona dokładnie o kwotę, jaką państwo uzyska z wprowadzonej podwyżki akcyzy.

Zmiana ta ma zapewnić lepsze finansowanie świadczeń zdrowotnych, co według rządu przełoży się na poprawę dostępności i jakości usług medycznych dla obywateli.