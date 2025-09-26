"W godzinach nocnych doszło do włamania na terenie Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki" - poinformował burmistrz Ursynowa Robert Kempa. Sprawca dostał się do budynku, wybijając szybę w piwnicy. Na miejscu pojawiła się policja z psem tropiącym i zabezpieczyła monitoring. Lekcje zostały odwołane.

Szkoła Podstawowa nr 130 w Warszawie, fot. oficjalna strona szkoły / Shutterstock

Włamanie do warszawskiej podstawówki nr 330 na warszawskim Ursynowie ujawniono o godzinie 6 rano, tuż po przyjściu pracowników placówki. Na miejsce natychmiast została wezwana policja.

"Budynek został naruszony poprzez wybicie okna na parterze. Intruzi opuścili szkołę przez drzwi parterowe, wybijając w nich szybę" - relacjonował burmistrz Ursynowa.

Po godz. 7 rodzice uczniów zostali poinformowani o całej sytuacji i poproszeni o zatrzymanie dzieci w domu. Zajęcia edukacyjne w piątek ze względu na czynności policji zostały odwołane. Dzieci, które przyszły do szkoły, znalazły się pod opieką pracownika świetlicy.

Złodziej wtargnął do szkoły głodny

Włamywacz okazał się niebywałym łasuchem, bo zniszczył automat z przekąskami, wykradł z niego słodycze i zdemolował łazienkę, a następnie opuścił budynek, wybijając szybę w drzwiach na parterze. Został zatrzymany po godz. 10 w bliskiej okolicy.

"Nie ma parlamentarnych słów, żeby opisać, co sądzę o sprawcach" - pisze rozżalony burmistrz Ursynowa.