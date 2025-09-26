Do ewakuacji pracowników doszło w nocy z czwartku na piątek na terenie jednej z firm w Tychach (Śląskie). Nikomu nic się nie stało.

Jeszcze przy przyjazdem straży pożarnej ewakuowano 96 pracowników firmy. Nikomu nic się nie stało. / Shutterstock

Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed północą. Chodziło o jeden z zakładów na ulicy Turyńskiej w Tychach.

Jak się okazało, w czasie produkcji w jednym z urządzeń doszło do wzrostu temperatury, a to z kolei uruchomiło czujniki alarmowe.

Po wykonaniu odpowiednich pomiarów oraz przewietrzeniu tego miejsca, akcja strażaków została zakończona.