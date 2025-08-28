​Do niecodziennej sytuacji doszło na lubelskim osiedlu LSM. 16-letnia mieszkanka miasta, myjąc okna w swoim mieszkaniu, zauważyła podejrzanego mężczyznę kręcącego się wokół nieczynnego kiosku. Jej czujność i szybka reakcja pozwoliły na zatrzymanie włamywacza. Policja opublikowała oryginalny filmik ze zdarzenia.

Włamywacz wtargnął do kiosku, fot. Policja Lublin

Nastolatka, widząc, że mężczyzna zaczyna interesować się obiektem, wyjęła telefon i nagrała jego zachowanie. Kilka chwil później obserwowany wszedł do środka przez okienko do obsługi klientów. Z kiosku ukradł papierosy, tytoń oraz tabletki przeciwbólowe, a następnie uciekł.

Nagranie natychmiast trafiło do policjantów z IV komisariatu w Lublinie. Funkcjonariusze szybko zidentyfikowali sprawcę i zatrzymali go kilka ulic dalej. Okazał się nim 22-letni mieszkaniec miasta.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna ma na koncie także dwie inne kradzieże w pobliskich drogeriach. Policjanci docenili "kreatywność" mężczyzny i postawili mu zarzut kradzieży z włamaniem oraz kradzież, za co grozi nawet 10 lat więzienia. 22-latek przyznał się do winy.