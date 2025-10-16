Warszawscy radni zdecydowali o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach stolicy. Nowe przepisy obejmą Śródmieście i Pragę-Północ, a zakaz zacznie obowiązywać już od początku listopada.

Nocna prohibicja będzie obowiązywać w dwóch dzielnicach Warszawy - Śródmieściu i Pradze Północ / Shutterstock

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Warszawscy radni poparli w czwartek wprowadzenie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Pragi-Północ.

Zakaz będzie obowiązywał w godzinach 22.00 - 6.00 i dotyczy sklepów i stacji benzynowych.

Nocna prohibicja zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego, czyli najprawdopodobniej 1 listopada.

Za wprowadzeniem nocnej prohibicji w Śródmieściu było 55 radnych, jeden był przeciw. Jeśli chodzi o Pragę-Północ za wprowadzeniem zakazu było 55 radnych, dwójka radnych była przeciw.

Na sesji miał być obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - pomysłodawca projektu, jednak nie zdążył wrócić z Brukseli.

Konsultacje z mieszkańcami i doświadczenia innych miast

W uzasadnieniu projektów uchwał wskazano, że w raporcie z przeprowadzonych konsultacji pojawiały się głosy mieszkańców, aby najpierw wprowadzić ograniczenia w Śródmieściu i na Pradze-Północ, a później sukcesywnie w całym mieście.

Zaznaczono również, że wiele innych miast najpierw wprowadzało ograniczenie w wybranych dzielnicach czy osiedlach.

Zrobiły tak np. Poznań, Katowice, Wrocław, Kraków i Gdańsk. Część z tych miast zdecydowała o późniejszym rozszerzeniu strefy objętej ograniczeniem na kolejne dzielnice lub na całe miasto.



